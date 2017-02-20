Etimesgut’ta sanat müziği keyfi

Eryaman Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, verdiği konserle Etimesgutlular’a müzik ziyafeti sundu.

Etimesgut Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen konsere Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Şef Dursun Ali Yağlı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerini icra etti. Şarkılara izleyiciler de eşlik etti.

SANATA ÖNEM VERİYORUZ

Koro yönetimi tarafından Başkan Demirel’e katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim edildi.

Başkan Demirel, ilk belediye başkanlığı döneminde destek vererek kurulmasında yoğun çaba gösterdiği Eryaman Musiki Derneği’nin 18 yıldır başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

İlçede faaliyet gösteren korolara her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Demirel, “Yapısal hizmetlerimizin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize de ağırlık vererek ilçemizin yaşam kalitesini her alanda artırıyoruz” dedi.

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