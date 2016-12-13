Etimesgut’ta kar ekipleri hazır bekliyor

Etimesgut Belediyesi, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

600 personel ve 180 araçlık filo, kış boyunca karla mücadele edip buzlanmaya karşı çalışma yapacak.

Kar küreme araçları, greyder, kepçeler ve tuzlama araçları kritik noktalarda 24 saat hazır bekletiliyor. Kar yağışıyla birlikte ekipler harekete geçecek.

Özellikle araçların iniş ve çıkışlarda zorlandığı cadde ve sokaklar, okullar ve sağlık kuruluşlarına ulaşım güzergahları, ana arterler başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında ekipler karla mücadele edecek.

BUZLANLAMAYA TEDBİR

Kar yağışının ardından buzlanma ve dona karşı ekipler tuz ve özel solüsyonlarla yollarda çalışma yapacak. 10 ayrı ekip de kaldırımları kardan temizleyerek yaya ulaşımının aksamaması için çalışma yapacak. Belediye sosyal tesisleri ile parklara ulaşım yolları sürekli açık tutulacak.

ÖNLEMLER ALINDI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahminleri doğrultusunda belediye olarak tedbirleri aldıklarını, kar yağışıyla birlikte görevli personelin karla mücadele araçlarıyla birlikte çalışmalara başlayacağını söyledi.

Demirel, “Hemşehrilerimizin işlerine, okullarına, hastanelere rahatçı gidebilmeleri, rutin hayatlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemlerimizi aldık. Kar yağdığı zaman bütün cadde ve sokakları aynı anda kapatıyor. Binlerce sokak onlarca caddemiz var.

Hepsini aynı anda açmamız elbette ki mümkün değil; ancak ana arterler hastane, okul gibi önemli noktalara ulaşım yolları öncelikli olmak üzere 24 saat çalışarak ulaşımın aksamaması için yoğun gayret sarfedeceğiz” dedi.

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