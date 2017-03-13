Etimesgut Belediyesi ve Cem Vakfı, birlik, beraberlik ve dostluk konseri düzenledi. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu’nda gerçekleştirilen programa Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ile Ankara Şube Başkanı Faruk Ali Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKÜ ZİYAFETİ

Ozan Sinemi, Volkan Yılmazer ve Ertuğrul Değer’in türküleriyle renklenen programın finalinde ünlü türkücü Mustafa Özarslan sahne aldı. Sanatçı, verdiği konserle başkentlilere müzik ziyafeti sundu. Türkülere katılımcılar Türk Bayraklarıyla eşlik ettiler.

ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Selamlama konuşması yapan Başkan Demirel, Türkiye’nin yaşadığı sorunları birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek aşacağını söyledi. Belediye olarak ilçedeki hiçbir ferdi ayırmadan, siyasi ve dünya görüşüne bakmadan herkesi kucaklayan hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Demirel, “Yasa ve mevzuatlar çerçevesinde bütün dernek ve vakıflarımıza verdiğimiz desteği, yaptığımız iş birliğini Cem Vakfımızla da gerçekleştiriyoruz” dedi. Etimesgut Kaymakamı Gürel de Türkiye’nin farklılıklarının en büyük zenginliği olduğuna işaret ederek, ayrılıkları bir kenara bırakarak ortak noktalarda buluşulması gerektiğini belirtti.

DEMİREL’E TEŞEKKÜR

Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in herkese kapısı açık olan tam bir halk adamı olduğunu vurgulayarak, sağladığı destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Ankara Şube Başkanı Yıldırım ise bu tür kültürel etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

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