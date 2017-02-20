Etimesgut’ta arabaşı gecesi

Başkentte yaşayan Yozgatlılar, Etimesgut Belediyesi’nin desteğiyle Etimesgutlu Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel arabaşı gecesinde buluştular.

Grand Park Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Yozgatlı katıldı.

Gecede, konuklara Yozgat’ın parmak çöreği ve arabaşı ikramı yapıldı. Başkan Demirel ve protokol üyeleri arabaşını tattılar. Yozgatlı sanatçılar Yozgat türkülerini seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

FESTİVALİMİZİ YAPMAYI İSTİYORUZ

Halk oyunu gösterileri ile renklenen gecede selamlama konuşması yapan Başkan Demirel, sivil toplum kuruluşlarının kültür ve sanatlarını yaşatması için belediye olarak her türlü imkanı sunduklarını söyledi.

2 yıldır terör olayları nedeniyle iptal ettikleri Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ni bu yıl düzenlemek istediklerini ve gerekli hazırlıklara başladıklarını ifade eden Demirel, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlayan, kültürümüzü, sanatımızı, türkülerimizi, halk oyunlarımızı, yemeklerimizi ve bize ait olan daha birçok unsuru sergilediğimiz festivalimizi bu yıl düzenlemeyi çok istiyoruz.

İnşallah ülkemiz sıkıntılarını bir an önce atlatır, istediğimiz, özlediğimiz, mutlu ve huzurlu günlere bir an önce kavuşuruz” değerlendirmesini yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK

Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel de konuşmasında Etimesgut’ta Ankaralılar’dan sonra en fazla nüfusa Yozgatlılar’ın sahip olduğunu hatırlatarak, Yozgatlıları birlik ve beraberliklerinden dolayı kutladı. Dernek Başkanı Ebuzer Gıffari Bakır, derneğe katkılarından dolayı Başkan Demirel’e teşekkür ederek, özel ametist taşından yapılmış tespih hediye etti.

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