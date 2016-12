Etimesgut’ta 4 mevsim yüzme keyfi

Etimesgut Belediyesi ilçe halkına 4 mevsim yüzme keyfi sunuyor. Göktürk Aile Yaşam Merkezi ve Alparslan Türkeş Parkı içindeki kapalı yüzme havuzuna başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan başkentli yüzme keyfi yaşamak için Etimesgut Belediyesi havuzlarını tercih ediyor. Aylık ortalama 5 bin kişiye hizmet veren havuzlar, yüzme kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Yüzme öğrenmek isteyenler profesyonel eğitmenler eşliğinde 2 ayda yüzmeyi öğreniyorlar.

YOĞUN TALEP VAR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçedeki havuzların her yaştan binlerce başkentliye hizmet verdiğini belirterek, “Göktürk Aile Yaşam Merkezimiz bünyesinde modern bir havuzumuz hizmet veriyor. İstasyon Mahallemizdeki havuzumu da tamamen revize ederek modern bir yapıya kavuşturduk; hemşehrilerimizin kullanımına açtık.

Her ikisine de yoğun talep var. Etimesgut’a Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Merkezimizde havuzumuz da olacak. Yine Güzelkent Aile Yaşam Merkezimiz bünyesinde havuz inşamız var. Her iki tesisimizin de kaba inşaatlarını tamamladık. İnşallah yakında 4 havuzumuzla başkentimize hizmet vereceğiz. Yaptığımız her bir yatırım ilçemizin modern yapısına katkı sağlıyor, insanımızın yaşam standartlarını yukarılara çekiyor” değerlendirmesini yaptı.

