Etimesgutlu engelliler engelleri aştılar

Etimesgut Belediyesi, 3 Aralık Engellileri Günü nedeniyle engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması konulu program düzenledi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Demirel, engelliler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak birçok hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’ni 2017 yılında hizmete açmayı planladıklarını belirten Demirel, “Böyle bir merkez benim en büyük hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyim. İnşa ettiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Ankara’da başka bir örneği bulunmuyor.

Türkiye’de de böyle kapsamlısı yok. Merkez tamamlandığında engellilerimiz ve aileleri Sağlık ve Rehabilitasyon, Mesleki Eğitim, Misafirhane ve Bakımevi, Sosyal donatılar, Eğitim ve Kültür birimlere kavuşacak; engellilerimizin yaşamları daha da güzel olacak” dedi. Demirel, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet ve yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Programda ayrıca engellilerin yaşadıkları sorunlar dile getirilirken, toplumun engelli sorunlarına daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı. Etimesgut Belediyesi konservatuarı mezunu sanatçılardan Yeşim Köksal, engelli ve ailelerine türkü ziyafeti sundu. Program sonrası engelliler ve aileleri belediyeye ait asansörlü engelli araçlarıyla alındıkları evlerine bırakıldılar.

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