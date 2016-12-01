Etimesgutlu çocuklar soğukta üşümeyecekler

Etimesgut Belediyesi, ihtiyaç sahibi 2 bin çocuğa kaban ve mont hediye etti. Belediye’nin Şefkateli Çarşısı’na aileleri ile birlikte gelen çocuklar, beğendiklerini üzerlerine deneyerek aldılar.

Kızlar pembeyi erkekler ise daha koyu renkleri tercih ettiler. Mağazadan alışveriş yapar gibi giyinen çocuklar, büyük mutluluk yaşadılar.

Aileler, maddi durumlarının yeterli olmaması nedeniyle kışlık alışveriş yapamadıklarını, belediyenin bu desteği ile çocuklarının kışın üşümeyeceğini ifade ederek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ettiler.

10 BİN AİLEYE YAŞAM DESTEĞİ

Yardım yapılacak aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Müdürlüğe yapılan yardım talepleri ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarların önerdiği aileler yardım komisyonunca değerlendiriliyor.

Fakirlik belgesi ve ikametgah belgesi olan ailelerin evlerine kadar gidilerek durumları yerinde tespit ediliyor. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin bütün ihtiyaçları detaylı şekilde not ediliyor. Daha sonra ailelere eti-kart, giyim, ekmek yardımları yapılıyor, bini aşkın aileye de hergün sıcak yemek hizmeti veriliyor. Etimesgut Belediyesi yılda yaklaşık 10 bin aileye yaşam desteği sunuyor.

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