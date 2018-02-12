TFF 2. lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında Etimesgut Belediyespor, konuk ettiği İnegölspor’a çok kötü bir oyun çıkardığı maçta 3-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Etimesgut ekibi, karşılaşma boyunca hem savunma, hem hücum organizasyonlarında hiçbir olumlu ve etkili oyun ortaya koyamadı. İnegölspor ise beklenenin aksine kontratak futbolu değil, hep golü düşünen ofansif bir oyun anlayışı sergiledi. Daha disiplinli ve kontrollü bir oyun düzeni içerisinde gözüken taraftı. Sahaya dağılımları çok başarılıydı. Ne yaptığının bilincinde bir takım görüntüsü çizdiler. Sakin ve sürekli ayağa pasla oynayıp, pek de beklemedikleri ancak istedikleri skoru rahatça aldılar.Bu sonuçla, İnegölspor 39 puana ulaşarak play-off şansını biraz daha artırırken, Başkent takımı 10. mağlubiyetini aldı ve 25 puanla 10. sırada yer aldı.

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Gültek (***), Murat Taşçıkar (**), Mehmet Gökhan Ceylan (*)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (?) [Hasan (*), dk 14], Sabri (*), Berat (*), Eser (*), Mikail (*), Erçin (**), Fatih (*), Ahmet (**), Mehmet Gölbaşı (*), Mehmet Atik (*) [Muhammet (?), dk 77], Mehmet Bektaş (*) [Yaşar (**), dk 58]

İNEGÖLSPOR: Şener (***), Gökhan (***), Okan (***) [Enes Ata (**), dk 69], Emrah (**), Raif (****), Ali [Emirhan (**), dk 58], Enes Bayır (***), Anıl (**), Barış (***), Kaan (***) [Ahmet (?), dk 83], Murat (***)

SARI KARTLAR: Emrah, Anıl (İnegölspor)

GOLLER: Raif (dk 45 ve 54), Okan (dk 54) İnegölspor