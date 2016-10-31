Etimesgut Belediyespor’dan süper çıkış

Spot Toto 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 yendi. Tuzla Belediye Stadı’nda oynanan maçta Etimesgut’a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Fuat Gölbaşı ve 90+4’te Ziya Şakar kaydetti. Tuzla’nın tek golü Ozan Paker’den geldi.

Etimesgut Belediyespor, 5 haftalık yenilmezlik serisini sürdürürken puanını 14’e çıkardı ve averajla 8. sıraya yerleşti.

UZATMADA GÜLDÜ

Maçı Yasin Kol, Kasım Oyarçin, Mustafa Gül hakem üçlüsü yönetti. Maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 skorla gittiler. İkinci yarıya daha etkili başlayan başkent ekibi 69. dakikada Fuat Gölbaşı’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tuzla bu gole 83. dakikada Ozan Papaker’in penaltı golüyle karşılık verdi. Maçın son bölümlerinde galibiyet için baskısını artıran Etimesgut, uzatma dakikalarında Ziya Şakar’ın golüyle 2-1 öne geçti. Maç Etimesgut Belediyespor’un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takımı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

5 HAFTADIR YENİLMİYOR

Son yenilgisini 25 Eylül’de Eyüpspor karşısında alan Etimsegut Belediyespor, 5 haftadır yenilmiyor. Kastamonu ve Menemenspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, evinde Bugsaş ve Trabzon 1461’i 1-0’lık skorla geçti. Etimesgut Belediyespor 5 Kasım Cumartesi günü Ankaragücü’nü konuk edecek. Maç, Etimesgut Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak.

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