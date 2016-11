Etimesgut Belediyespor bizim dost ve kardeş kulübümüzdür

Hafta sonu deplasmanda Etimesgut Belediyespor maçı öncesi açıklamada bulunan Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, dostluk mesajı verdi.

Yiğiner,”Etimesgut Belediyespor ve Ankaragücü iki kardeş kulüptür. Dostluk, centilmenlik ve futbol oyun kuralları içerisinde bir müsabaka oynanacağına inanıyorum” dedi.

Her iki takımında zirve hedefi olduğunu belirten Başkanımız Mehmet Yiğiner, özetle şunları söyledi,”Biz sezon başında yarışmacı bir takım oluşturduk ve ligi zirvede bitirmeyi hedefledik. Eyüpspor karşılaşması ile ligde dokuz haftayı geride bıraktık. Dokuz haftalık süreci değerlendirecek olursak alınan sonuçlar, oynanan futbol ve elde edilen puanlardan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Lig uzun bir maraton ve önümüzde bizi bekleyen zorlu maçlar var. Etimesgut Belediyespor müsabakası bunlardan sadece biri. Biz, her maçı final niteliğinde görüyor ve sahaya mutlak üç puan için çıkıyoruz. Sonuçta Etimesgut Belediyespor da biz de sahada puan için mücadele edeceğiz. Sahada rakip olsak ta saha dışında Etimesgut Belediyespor bizim ebedi dostumuzdur. Bu dostluğun aynı şekilde tribünlerde de yaşanacağına inanıyor, karnaval havasında her iki kulüp taraftarlarının kol kola maç izleyeceğini ümit ediyor, Türk Futbolu’na yakışır bir kalitede müsabaka oynanmasını diliyorum.

