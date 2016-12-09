Etimesgut Belediyesi, Türkmenler’e kışlık giysi desteğinde bulundu

Etimesgut Belediyesi, ülkelerindeki iç karışıklık ve savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan kardeş Türkmen ailelere desteğini yıl boyunca sürdürüyor.

Belediye, Etimesgut’ta ikamet eden 100 aileye kışlık bot ve mont desteği sağladı.

Tamamına yakını çocuklar ve kadınlardan oluşan aileler, Belediye’nin Şefkateli Çarşısı’na davet edildi, mont ve kabanları deneyerek giyinmeleri sağlandı.

Türkmen ailelere aşevinden hergün sıcak yemek imkanı sunan Etimesgut Belediyesi, ayrıca ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere ekmek, giyim, battaniye, mobilya gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam desteği sağlıyor.

DEMİREL’DEN ÇAĞRI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, duyarlı vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara çağrıda bulunarak, “Belediye olarak bizim gözden kaçırdığımız, ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi, düşkün, yaşlı, engelli ve acil yardıma ihtiyacı olan mülteci kardeşlerimiz olabilir. Lütfen bu durumdaki insanımızı bize bildiriniz.

Biz de ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları sağlayalım. Bu sorumluluk, bu vebal hepimizin üzerindedir” dedi.

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