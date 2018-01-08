“Et ithalatı ile oluşan sorunlar araştırılmalı”

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ucuz et ithalatının hayvancılığa ve besicilere olan etkilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

FAKİR UCUZ ET YESİN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ AKP hükümetleri yanlış uygulamalarının hayvancılıkta yarattığı sorunların araştırılması ve çözüme yönelik düşünceler üretilmesi ihtiyaç noktasındandır. Etin mutlaka ucuzlaması, fakir fukaranın da et alır duruma gelmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması yerli besicinin desteklenmesi ile mümkün olur. Geçici ithal çözüm çare değildir. Yem fiyatları ve girdilerin düşürülmesi ile yerli üreticimizin desteklenmesi gerekir. İthal et besicileri olumsuz etkileyecektir. Özellikle simsarlar bunu kendi lehine kullanacaktır. Bu uygulamanın devamı ülkemizde besiciliği bitirir” diye konuştu.

NEREDE YANLIŞ VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Çitçilerimize Avrupa çiftçisi koşullarında üretim yapma olanağı sağlanırsa bizim üreticimizden de beklenen fayda sağlanır. Benzeri teşvik ve destekler bizim çiftçi ve üreticimize de sağlanmalıdır. Yüzlerce kilometre öteden et ithal edilip fiyat düşük kalıyorsa biz nerede yanlış yapıyoruz diye incelenip araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyükbaş hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergisi oranı düşürülmesi çözüm değildir. Bu tür uygulamalar besicileri ne olacağız kaygısına itmektedir. Maliyetine göre satış yapan üretici kaygılıdır. Çözüm yurt içinde aranmalıdır. Besici desteklenmeli ki ucuz üretim sağlansın, vatandaş kalıcı ucuz ete ulaşsın. Geçici çözüm olarak ithalat uygulaması yalnız tüccara para kazandırır. Yerli üretici tükenir.

Özellikle köylerde aile tipi çiftçiliğin hızla ve güçlü bir şekilde desteklenmesi şarttır. Üreticilere, besicilere, çiftçilere çözüme yönelik yeni destekler sağlanmalıdır” dedi.

GİRDİLER ARTIYOR, ÇOBAN YOK, SAMAN İTHAL…

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Araştırma önergesi gerekçesinde şöyle dedi: “Besiciler için durum kötüye gitmektedir. Bir ahır maliyeti 2 milyon lira civarında olup mazot, yem, enerji, ilaç, bakım, çoban vb giderler yetiştiricilerin sırtına ağır yük bindirmektedir. Tüm bu zor koşulların yanı sıra meralar da korunamamaktadır. Giderek köyde yaşamak isteyen de kalmıyor. Mağdur olan üreticiye el uzatılmalı, destek sağlanmalı.

Et fiyatlarında dalgalanmanın ana nedenlerinden diğer bir sebebi de serbest piyasa ekonomisidir. Ülkemizde ne yazık ki serbest piyasa değil soygun ekonomisi uygulanmaktadır. Zengin ile yoksul arasında gelir dağılımı farkı gün geçtikçe daha da açılmaktadır. Besiciden tüketiciye etin fiyatında ciddi artış olmaktadır.

Hayvancılık ve tarımda politikası olmayan hükümet çözümü ithalde bulmuştur. Bunun sonucu ülkemizde tarım ve hayvancılığı bitirmektir. Hızla maliyeti düşürecek önlemler alıp, girdiler için üreticiyi destekleyerek hayvan sayısını artırmak gerekirken AKP hükümetleri 15 yılda çözüm değil çözümsüzlük üretmiştir. Ne yazık ki et ithalini çözüm olarak görmektedir. Ülkemiz samanı dahi ithal eden ülke durumuna düşürülmüştür. Çoban dahi bulunmaz hale gelmiştir. Bu gidiş besiciliğin de sonunu getirecektir. Sorun her yönü ile ele alınıp incelenmeye değerdir”