Eşyalarıyla sokakta yaşıyor

ANTALYA’da ev sahibinin artırdığı kirayı ödeyemeyen engelli Mustafa Soysal, eşyalarıyla çöpün kenarında yaşıyor

Niğde’de eşinden ayrılan bedensel engelli emekli devlet memuru 53 yaşındaki Mustafa Soysal, geçen yıl tek başına Antalya’ya yerleşti. Mehmet Soysal, daha sonra kızının ve damadının kendisine bakmak amacıyla evine yerleştiğini söyledi.

Soysal, iş kurması için 40 bin lira kredi çektiği kızı ve damadının kısa sürede evi terk ederek kendisini dolandırdığını iddia etti.Borcunu ödeyebilmek için emekliliğini istediğini dile getiren Soysal, emeklilik ikramiyesi olan 47 bin 500 lirayı borç nedeniyle bankaya yatırmak zorunda kaldığını belirtti. Bankaya kalan 2 bin lira borcu takside bağladığını anlatan Mustafa Soysal, eşinden ayrıldığı için 500 lira da nafaka ödediğini ifade etti.

Soysal, pazarlarda yara bandı satarak yaşamını sürdürdüğünü, ancak ev sahibinin 350 lira olan ev kirasını 600 liraya yükseltmesiyle hayatının alt üst olduğunu söyledi. Soysal, “Kirayı ödeyemeyince ev sahibi eşyalarımla birlikte beni sokağa attı. 20 gündür çöpün kenarında eşyalarımla birlikte yaşıyorum. Televizyonumu ve tüpümü çaldılar.

Tek isteğim bir nakliyeyle eşyalarımı Niğde’ye götürmek. Herkese kucak açan devletimizin bana yardım elini uzatmasını bekliyorum” diye konuştu.

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