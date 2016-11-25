Estiva’nın katalog çekimleri İztuzu’nda yapıldı

İZMİR’deki Karpat Tekstil, mayo ve bikini markası olan Estiva’nın 2017 modellerinin katalog çekimlerini, İztuzu sahilinde Rus manken Aleksanda Seriç ile yaptı.

Firma sahibi Uğur Karpat, 260 parçalık koleksiyon içinden seçilen 38 modelin çekimlerinin Türkiye’nin gözde sahillerinden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan’daki İztuzu sahilinde yapıldığını belirtti.

Hatta bir mayo modelini ise caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına adayarak ona göre desenlendirdiklerini, o modelin adını da ‘caretta’ olarak belirlediklerini söyledi. Üretimlerinin sadece bikini ve mayo üzerine olmadığını dile getiren Karpat, pijama, eşofman, şortlarla her yaş grubuna hitap ettiklerini vurguladı.

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