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Estiva’nın katalog çekimleri İztuzu’nda yapıldı

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KARPAT TEKSTIL MAYO VE BIKINI MARKASI ESTIVA, 2017 YAZINDA FIRTINA GIBI ESECEK. DALYAN IZTUZU SAHILLERINDE RUS MANKEN ALEKSANDRA SERIC ILE CEKIMLERI GERCEKLESTI. FOTO: MEHMET KURT, IZMIR, DHA
KARPAT TEKSTIL MAYO VE BIKINI MARKASI ESTIVA, 2017 YAZINDA FIRTINA GIBI ESECEK. DALYAN IZTUZU SAHILLERINDE RUS MANKEN ALEKSANDRA SERIC ILE CEKIMLERI GERCEKLESTI. FOTO: MEHMET KURT, IZMIR, DHA
KARPAT TEKSTIL MAYO VE BIKINI MARKASI , 2017 YAZINDA FIRTINA GIBI ESECEK. DALYAN IZTUZU SAHILLERINDE RUS MANKEN ALEKSANDRA SERIC ILE CEKIMLERI GERCEKLESTI. FOTO: MEHMET KURT, IZMIR, DHA

İZMİR’deki Karpat Tekstil, mayo ve bikini markası olan Estiva’nın 2017 modellerinin çekimlerini, sahilinde Rus manken Aleksanda Seriç ile yaptı.

Firma sahibi Uğur Karpat, 260 parçalık koleksiyon içinden seçilen 38 modelin çekimlerinin Türkiye’nin gözde sahillerinden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan’daki İztuzu sahilinde yapıldığını belirtti.

KARPAT TEKSTIL MAYO VE BIKINI MARKASI ESTIVA, 2017 YAZINDA FIRTINA GIBI ESECEK. DALYAN IZTUZU SAHILLERINDE RUS MANKEN ALEKSANDRA SERIC ILE CEKIMLERI GERCEKLESTI. FOTO: MEHMET KURT, IZMIR, DHA
KARPAT TEKSTIL MAYO VE BIKINI MARKASI ESTIVA, 2017 YAZINDA FIRTINA GIBI ESECEK. DALYAN IZTUZU SAHILLERINDE RUS MANKEN ALEKSANDRA SERIC ILE CEKIMLERI GERCEKLESTI. FOTO: MEHMET KURT, IZMIR, DHA

Hatta bir mayo modelini ise caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına adayarak ona göre desenlendirdiklerini, o modelin adını da ‘caretta’ olarak belirlediklerini söyledi. Üretimlerinin sadece bikini ve mayo üzerine olmadığını dile getiren Karpat, pijama, eşofman, şortlarla her yaş grubuna hitap ettiklerini vurguladı.

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