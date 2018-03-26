Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Tasarı TBMM’de de kısa sürede görüşülerek kanunlaşacağı kesin.

Düzenleme ile Katma Değer Vergisi Kanununda çok önemli değişiklikler yapılıyor. Kanunun temel dayanakları, esasları önemli ölçüde değiştirilmektedir.

Tasarı kamuoyunda ‘’devreden kdv’lerin iadesi’’ şeklinde yankı buldu. Bu durum mükelleflerde beklenti oluşturdu. Yani esnaf, tüccar ‘’Devlet’ten KDV alacağım’’ beklentisine girdi.

Ancak, uzman maliyeciler ve bilim adamları bu iadelerin çok da olanaklı olmadığını belirtmektedirler.

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal; devreden katma değer vergisinin 160 milyar TL dolaylarında olduğunu belirtti. 2018 sonuna kadar devir devam edeceğine göre bu miktar daha da büyüyecek.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı 599.4 milyar TL olarak öngörülmüştür. Yaklaşık 600 milyarın 1/4’üne isabet eden 160 milyarın iadesinin zorluğu ortada. Tasarıdaki bu zorluk bilindiği gibi ihtiyatlı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeleri aşağıda maddeler halinde açıklayacağız.

Bütçe imkanları, Ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamı, muhtemel seçim ekonomisi ve iadenin ekonomiye olumsuz etkisi muhakkak ki hükümetçe hesaplanmıştır.

Buna karşın bu Tasarı yaklaşan seçimler nedeniyle siyasiler ve mükellefler açısından karşılıklı beklenti yaratmıştır. İktidar için oy beklentisi, esnaf için ise ekonomik rahatlama umudu.

Ancak bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olabileceği konusunda Tasarının içeriğini biraz dikkatlice bakalım:

– Kanunun yürürlüğe gireceği 2018 yılında esnafa her hangi bir iade yapılmayacak.

– 2018 yılındaki devredenler ile beraber iade edilecek KDV 160 milyar TL’de daha fazla olacak.

– 2018 sonu itibariyle devreden KDV’ler esnafın defterlerinde geçici bir hesapta izlenecektir.

Devreden KDV’ler iade mi, mahsup mu ya da gider mi yazılacağı konusunda aşağıdaki düzenlemeler öngörülüyor. Buna göre Maliye Bakanlığı;

1- İade edip etmeme konusunda bütçe imkanları dikkate alınacak,

2- İade zamana yayılabilecek,

3- Sektörlere, işletme büyüklüklerine göre ayrım yapacak,

4- Hata, mükellef grupları veya firmalar itibariyle veya iade konusu KDV’nin kaynağına göre; kısmen veya tamamen iade edebilecek,

5- Vergi borçlarına mahsup ettirebilecek,

6- Bazı mükellef grupları için gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazılmasına izin verebilecek,

7- İadesi yapılacak miktarı inceleme yolu ile kısmen ya da tamamen yapmasını önleyebilecek,

8- Yukarıda sayılanlar konusunda Maliye Bakanlığı düzenleme yetkisine sahip olacak,

9- Maliye tarafından uygun görülen yöntem veya yöntemleri talep etmeyen mükelleflere, daha sonra hiçbir şekilde indirim ve iade yapılmayacağı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınmayacağı belirtiliyor.

Görünen o ki; 2018 yılında esnafa herhangi bir iade, mahsup veya indirim yapılmayacak. 2019 ve izleyen yıllarda da bütçe imkanları göz önünde bulundurulacak.

Bu Tasarı yasalaşsa da zaman içinde uygulama imkanı ne kadar bulacak yaşayıp göreceğiz.