Esnafspor liderlik koltuğunu bırakmıyor

Yılların eskitemediği Esnafspor, Liderliği bırakmıyor 2 Amatör Küme 6’lı grupta şampiyonluğa oynayan Esnafspor, yaptığı 6 maçta, elde ettiği beş galibiyetle liderliğini sürdürüyor.

Sezona iyi başlayarak elde ettiği seri galibiyetlerle zirve mücadelesi veren Yeşil-Beyazlılar, grubun alt sıralarında yer alan Türközüspor’u 6-0 yenerek liderliğini korudu.

19 Mayıs bir numaralı sentetik çim sahada yapılan maçta, Esnafspor, 15 ve 24 ncü dk. İsmet Enes Şentürk, attığı ve perdeyi açan iki golüyle 2-0 öne geçti.

Atılan gollerden sonra baskısını yoğunlaştıran Yeşil-Beyazlılar, dk. 27 Burak ve dk. 45 günün başarılı isimlerinden İsmet Enes Şentürk attıkları muhteşem gollerle ilk yarıyı 4-0 lehine çevirerek soyunma odasının yolunu tuttu. İkinci yarıya İsmet Enesin yerine Murat ve Ahmet’in yerine de Kadir’i alarak başladı.

İlerleyen dakikalar içerisinde pek varlık gösteremeyen Türközüspor, gol atmada güçlük yaşarken, Esnafspor, 74 dk. İkinci yarıda oyuna giren Murat ve dk. 80’ de de Kadirin attıkları muhteşem gollerle karşılaşmayı 6-0 kazanarak liderliğini de elden bırakmadı. Esnafspor sahada şu 11 ile yer aldı: Aleksandr, Yusuf, Vural, Mesut, Mehmet, Ahmet, Emre, İsmet, Cenk, Burak ve Bayram Teknik direktör: Dursun Karakaya ANKARA

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