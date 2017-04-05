Esnafspor 3 golle 3 puanı aldı

Ankara 2. Amatör Ligi 6. Grupta oynanan karşılaşmada

Esnafspor, sahasında TAİ Spor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. TAİ Sosyal Tesisleri Futbol Sahası’nda oynanan maçın ilk dakikasından itibaren rakibine oranla daha arzulu bir futbol sergileyen Esnafspor’a 3-0’lık galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mesut Sütçü, 55. dakikada Emre Aytemur ve 85. dakikada Burak Can Bozdilki kaydetti.

TAİ Spor takımından 2 oyuncunun; 63. dakikada Sercan Ertuğrul ve 76. dakikada Semih Karatokuş’un kırmızı kart gördüğü karşılaşma, gergin bir ortamda oynandı.

Esnafspor Kulüp Genel Kaptan’ı Erol Gürbüz, maçın ardından yaptığı açıklamada bir hafta önceki Kavaklıdere yenilgisini TAİ deplasmanından elde ettikleri galibiyetle telafi ettiklerini belirterek, “Geçen haftaki mağlubiyeti telafi etmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu.

Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Maça hızlı başlayarak daha ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçiren ve topla daha çok oynayan taraf bizdik. Karşılaşma, her iki yarı boyunca gereksiz yere aşırı gerginlik içerisinde geçti.

Rakip takımın oyuncuları 90 dakika boyunca sert bir oyun sergileyerek, her pozisyonda hakemle uğraştılar, her karara itiraz ettiler. Takımımız, oyun olarak rakibine üstünlük kurmayı başardı. Oyundaki üstünlüğünü rakibine hissettiren taraf olarak maçı akıllı bir oyunla aldık.

Zor olacağını bildiğimiz ve gergin bir ortamda oynanan maçı kazanarak çok önemli bir avantaj sağladık. Geride kalan maçlarımızda en fazla puanı alarak ligi iyi bir yerde bitirmek ve bir üst lige çıkmak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum.” dedi.

Ankara 2. Amatör Ligi 4. hafta karşılaşmasında Esnafspor takımı şu 11’le sahaya çıktı: Aleksandr Klimanoviç, Yusuf Arslan, İbrahim Bülbül, Ahmet Göktuğhan Kılınç , Vural Kaya, Mesut Sütçü, Mehmet Şimşek, Emre Aytemur (Murat Karataş Dk. 76), Cenk Gök (Burak Can Dozdilki Dk. 76), Bayram Aslan, İsmet Enes Şentürk (Kadir Cerrahoğlu Dk. 89).

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