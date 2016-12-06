Esnaf Türk lirasına sahip çıkıyor

Nevşehir’de esnaf odaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı İsmail Ördü, çeşitli meslek gruplarını temsil eden oda başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, dolar kurundaki yükselişin ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını vurgulayarak, vatandaşlara “dövizlerinizi Türk lirasına çevirin” çağrısında bulundu.

Savaşın bütün şiddetiyle devam ettiği Suriye’nin para biriminin bile Türk lirası karşısında değer kazandığına dikkati çeken Ördü, küresel krizlerden etkilenmeyen ülke ekonomisine desteğin sağlanması ve dış mihraklı oyunların bertaraf edilmesi için il genelinde çeşitli kampanyalar başlatıldığını aktardı.

Ördü, “Türkiye´de nüfus oranına göre bankalarda döviz bazında mevduat hesabı en fazla olan iller Nevşehir başta olmak üzere çevre illerimizdir. Bu nedenle kampanyaya, Anadolu insanının daha duyarlı olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Esnafın çoğunluğunun iş yeri kirasını yabancı para birimleriyle ödediğine değinen Ördü, dükkan sahiplerine çağrıda bulunarak kira bedelinin Türk lirası olarak tahsil edilmesinin doğru bir adım olacağını ifade etti.

Ördü, şunları kaydetti:

“Doların yükselişinin ülkemizdeki ekonomiyle alakalı olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye bütün dünyada yaşanan küresel krizi atlattı, bu kadar etkilenmedi. Türkiye’de doların bu şekilde yükseliyor olması tıpkı Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye’ye ekonomik yönden bir darbe vurmanın gayreti ve amacıdır. 6 yıldır savaşta olan komşumuz Suriye’nin para biriminin Türk lirası karşısında değer kazanması da son derece manidardır. Dolarınız, avronuz varsa bunları üretime, gayrimenkule, altına yönlendirin. Dolar ve avroyu bozdurarak Türk insanının isterse neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterin. Esnaf ve sanatkarlarımızın büyük bölümü gayrimenkullerde avro ve dolar üzerinden kirada oturuyorlar. Biz bu saatten itibaren hiçbir şekilde böyle iş yeri kiralanmaması, mülk sahiplerine de bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızı döviz bazında kiraya vererek daha da fazla sıkıntıya sokmamaları çağrısında bulunuyoruz.”

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