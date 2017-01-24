Esnaf çoktan kepenk indirdi

Elbette hükümet teşvikler veriyor, esnafı, tüccarı ve sanayiciyi destekliyor ama tüm bunların zamanında ve düzenli yapılması da ekonomik istikrar açısından önem taşıyor.

“Rakamlar yalan söylemez” derler. 2016 yılında yaklaşık 80- 90 bin işyeri Türkiye genelinde kepenk kapatmış durumda.

2015’de 2 seçim yaşadı Türkiye. 2016’da kahrolası FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettik topyekûn.

Bunların sonucunda da esnaf zora hem de çok zora düştü ekonomik açıdan.

Sadece Güneydoğu’da 2016 yılında 10 bin esnaf kepenk kapattı ki ben söylemiyorum bunu.

Açıklayan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu.

Ebedinoğlu, 2016 yılında bölge genelinde 10 bin dolayında esnafın kepenk kapattığını ve 16 bin esnafın kredi başvurularının bankalar tarafından reddedildiğini söyledi.

Bankaların Güneydoğu’yu ‘Riskli bölge’ görmesinden dolayı esnafın kredi çekme konusunda büyük zorluklar çektiğini vurgulayan Ebedinoğlu’nun bu açıklaması ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yeni Teşvik Paketi açıklaması ayni güne denk geldi.

Başbakan’a, “ Hükümet istediği kadar teşvik paketi açıklasın yetmez ki. Önce mevcut sorunlar ortadan kalksın ki yatırımcılara da bankalara da güven gelsin” diyorum.

Her yıl hükümetler Teşvik paketleri açıklarlar da bir önceki paketten kaç kuruluş yararlandı, ne kadar istihdam yaratıldı, ne kadar ciro yaptı şirketler ve ne kadar vergi tahsilatı yapıldı diye rakamları neden açıklamazlar ki?

Demem o ki bu teşvik paketleri başarı oluyor da işsizlik neden zirve yapıyor anlamıyorum.

Başbakan Yıldırım vakit ayırıp Ebedinoğlu ile birkaç saat görüşse anlaşılan çok iyi olacak. Vakti yok ise ben birkaç başlık çıkarayım Başkan Ebedinoğlu’nun açıklamalarından:

“Geçen yıl hendek-barikat operasyonlarında mağdur olan esnaf için 50 bin lira faizsiz kredi verilmesi uygulamasından sadece 112 esnafın faydalandığını anlattı.

Bugün kıraathaneler baktığımızda 10 binlerce işsiz genci bulabilirsiniz.

Evet, bazı destekler veriliyor ama bunlar yeterli değildir.

Bölgeler arası ekonomik dengesizliğin ortadan kalkması için mutlak suretle küçük işletmecilere, esnaf ve sanatkârlara bir can suyu verilmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde KOSGEB üzerinden 50 bin lira faizsiz kredi verileceği açıklandı. Ancak, Diyarbakır’da sadece 170 kişi bu krediden faydalanabildi. Sadece Diyarbakır’da bin 600’ün üzerinden müracaat vardı.

Öncelikli sorunun bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıdır.

Holdingler bölgeye ciddi yatırım yapmıyorlar. Türkiye sermayesine yön veren bu holdinglerin bölgede hiç bir yatırımını göremezsiniz. Ama hiper marketlerde günlük milyonlarca lirayı alıp götürüyorlar. Bu da büyük bir haksızlıktır.

Hükümetin bunun için bir kanun çıkarması gerektiğini düşünüyorum.

Bölge genelinde son 1 yılda yaklaşık 10 bine yakın esnafımız işyerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu esnaflarımızın yanında çalışanları da düşünürseniz en azında 50 bine yakın insanın işsiz kaldığını diyebiliriz.”

Son olarak şunu da vurgulamak isterim.

2016’de protesto edilen senet sayısı 1 milyonu, tutarı ise 12 milyar lirayı aştı.

Bu korkunç tabloyu da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi açıkladı.

Birlik verilerine göre, Türkiye’de 2016 yılında 12,3 milyar lira tutarında 1 milyon 17 bin adet senet protesto edildi. Protesto edilen senet adedi 2015 yılına göre yüzde 1,7 artarken, senet tutarındaki artış yüzde 22 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Ne diyelim Allah esnafın da, işsizin de tüm vatandaşlarımızın da yardımcısı olsun.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...