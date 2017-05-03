Eskrim'de FETÖ iddiası..

Eskrim Federasyonu’nun, para hareketlerini yıllardır Bank Asya üzerinden gerçekleştirdiği iddia edildi. Bazı yöneticilerinin FETÖ bağlantıları nedeniyle tutuklandıkları, bazı kulüplerin kapatıldığı, birçok kulübün de izlerini kaybettirmek için isimlerini değiştirdiği belirlendi.

Eskrim Federasyonu’nun, kendisine verilen bütçenin bir kısmını Bank Asya üzerinden kullandığı iddia edildi… Eskrim Federasyonu ve buna göz yuman Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili, soruşturma açılacağı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ndeki FETÖ yapılanması da, çözülmeye başlandı… Geçenlerde tutuklanan ve Spor Teşkilatı’nın İmamı olduğu iddia edilen Adıyaman İl Spor Müdürü Seyit Ahmet Bağcı’dan sonra, son yayınlanan KHK ile de, 15’i müfettiş olmak üzere tam 18 kişi görevlerinden alındı.

GÖZLER ESKRİM FEDERASYONU’NDA…

Spor Teşkilatı’ndaki FETÖ yapılanmasının, ağırlıklı biçimde Eskrim Federasyonu üzerinden geliştiği iddia ediliyor… Tutuklanan Adıyaman İl Spor Müdürü’nün Eskrim Federasyonu ile ilişkileri ve Adıyaman gibi küçük bir ilde son yıllarda ardı ardına kurulan ve sayıları 8-10’u bulan Eskrim Kulüpleri’nin, delegeleri vasıtasıyla Federasyon Başkanı seçimlerinde oynadığı etkin rol inceleme altına alındı.

Efe Spor Eskrim Kulübü, yine 679 Sayılı KHK ile “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği” gerekçesiyle kapatıldı.

Öte yandan yine son yıllarda FETÖ Okulları bünyesinde kurulan Eskrim Kulüpleri ile diğer bazı kentlerde kurulan, ancak 17-25 Aralık sonrası bu kulüplerden birçoğunun ya kapanması, ya da isimlerinin değiştirilmesi ile Federasyon seçimlerinde oy kullanan delegeler de sıkı takip altına alındı.

ESKRİM FEDERASYONU-BANK ASYA İLİŞKİSİ

Eskrim Federasyonu’nun FETÖ ile ilişkilerinin bir diğer kanıtın da, Federasyon kayıtlarında da açıkça görülen para hareketleri…

Son yıllarda yüklüce miktarlardaki para hareketlerinin Bank Asya üzerinden yapılması, bu hareketlerin Spor Teşkilatı tarafından görülmesine ve bilinmesine karşın niçin izin verildiği, ayrıca bu konuda Eskrim Federasyonu hakkında bugüne değin herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı da inceleme altında.

PARA KARŞILIĞI “MİLLİLİK BELGESİ”

VERİLMESİ, SORUŞTURULUYOR…

Geçtiğimiz aylarda basında yer alan; Eskrim sporu ile uzak-yakın ilişkisi olmayan kişilerin, hak etmedikleri halde “para karşılığı” tek bir müsabaka sonrası Milli Takım’a alınması ve bu kişilerin “hizmet pasaportu” ile yurt dışındaki bazı turnuvalara götürülerek kendilerine “millilik belgesi” verilmesi suçlamaları hakkında açılan soruşturmanın da, son aşamaya geldiği belirtiliyor. Bu ilişkiler, bakalım Eskrim Federasyonu’nu ve de tabi ki onun bağlamında Spor Genel Müdürlüğü’nü nasıl etkileyecek…

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