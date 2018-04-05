Eskişehir’de Üniversitede katliam 4 öğretim üyesi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Eskişehir’de Üniversitede katliam 4 öğretim üyesi öldü. Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybetmesine neden olan şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.