Eskişehir'de kiralık daire ararken nelere dikkat edilmeli?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Eskişehir, gelişen sanayi ve şehircilik anlayışıyla Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında geliyor.

Yeni projelerin artış gösterdiği Eskişehir, eğitim ve bilim kenti olarak biliniyor. Peki, 850 bine yakın nüfusuyla Türkiye’nin yaşanabilecek illerin başında gelen Eskişehir’de yaşamanın avantajları neler? Eskişehir’de kiralık daire bakarken nelere dikkat edilmeli? Eskişehir kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte Eskişehir’de kiralık daire arayanlar için önemli bilgiler:

Eskişehir’de yaşamanın avantajları

Modern ve düzenli şehirleşmesi ile dikkat çeken Eskişehir’in yaşam kalitesi en yüksek illerden olması şehri ön plana çıkarıyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Eskişehir, sosyal ve kültürel altyapısıyla diğer şehirlerden ayrılıyor. Kültür ve sanat alanına verdiği önemle bilinen Eskişehir’de bulunan ilçeler ise şöyle; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı. Şehrin en kalabalık aynı zamanda Eskişehir’in tarihi ve turistik ilçesi olan Odunpazarı, 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Şehir merkezinde yer alan Odunpazarı, Eskişehir’de yaşanabilecek ilçeler arasında geliyor. Ulaşım olanakların fazla olması Eskişehir’in en büyük avantajlarından. Minibüs, tramvay otobüs gibi toplum taşıma araçlarını kullanarak şehir içinde her yere ulaşmak mümkün. Yolların düz ve gezilecek yerlerin birbirine yakın olması nedeniyle de toplu taşıma kullanmak istemeyenler bisikleti tercih edebilir. Demiryolu yolu ulaşımıyla dikkat çeken Eskişehir’den, hızlı tren kullanarak İstanbul gibi büyük bir şehre 2 saat 54 dakikada varılıyor.

Eskişehir’de kiralık daire ararken nelere dikkat edilmesi gerekenler:

Eskişehir’de kiralık daire ararken öncelikle bütçenizi belirleyip, kapsamlı bir fiyat araştırması yapmalısınız.

Kiralamak istediğiniz daireyi yakından incelemelisiniz.

Ev güneş alıyor mu? Rutubetli mi? Aylık apartman giderleri ne kadar? Tesisatında sorun var mı? Bu ve bunun gibi detayları gözden kaçırmamalısınız.

Evi tutmaya karar verdiyseniz, kira sözleşmesini hazırlarken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Örneğin; Depozito ne kadar? Kira devredilebilir mi? Tamirat masrafları kime ait olacak? İlerde sorun yaşamamak adına tüm koşulların sözleşmede belirtilmesine özen göstermelisiniz.

Eskişehir’de kiralık daire fiyatları ne kadar?

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de Anadolulu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi bulunuyor. Bölgede iki üniversitenin yer alması ve öğrencileri sayısının fazla olması kiralık daire talebini artırıyor. Anadolu Üniversitesi şehir merkezine yakın Tepebaşı ilçesinde yer alırken, Osmangazi Üniversitesi dört yerleşke ile Sivrihisar ve Mahmudiye ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetini devam ettiriyor. Her ne kadar Eskişehir’de şehir içinde ulaşım kolay olsa da, öğrenciyseniz üniversiteye yakın, çalışıyorsanız iş yerinize uzak olmayan yerlerde kiralık daire arayışına gidebilirsiniz. Zingat.com Bölge Raporuna göre, Eskişehir kiralık ev fiyatı ortalama 100 metrekare için 555 TL ile 925 TL arasında değişirken, ortalama kira fiyatı 740 TL olarak belirtiliyor.

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