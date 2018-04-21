Etkinlik kapsamında “Aşk İksiri”, “Sevil Berberi” ve “The Rake’s Progress” operaları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “8. Eskişehir Opera ve Bale Günleri” 4 Mayıs’ta başlayacak.

Etkinliğin açılışı, Milano’da ilk kez 1832’de sahnelenen, librettosu Felice Romani’ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti’ye ait komik opera türünün önemli örneklerinden olan Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 4 Mayıs’ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde Figen Ayhan Karakale’nin yönetmenliğindeki “Aşk İksiri” operetiyle yapılacak.

Söz konusu operanın ardından 7 Mayıs’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından müziğini Mikis Theodorakis’in, koreografisi Lorca Massine’nin yaptığı “Zorba” balesi sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi de 10 Mayıs’ta İtalyan besteci Gioacchino Rossini’nin 17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Kont Almaviva’nın Dr. Bartolo’nun himayesindeki güzel Rosina’yı, berber Figaro’nun yardımıyla elde etmeye çalışmasıyla gelişen komik ve eğlenceli olayların anlatıldığı klasikleşmiş iki perdelik “Sevil Berberi” adlı operetini gerçekleştirilecek.

“Eskişehir Opera ve Bale Günleri”, 14 Mayıs’ta Rus asıllı besteci Igor Stravinsky’ın hovardalığı iş edinmiş “Tom Rakewell”in çöküşü üzerine kurulan “The Rake’s Progress” (Hovardanın Sonu) adlı operayla sona erecek.