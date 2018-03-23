Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti, işletmelerde sanayicilerle ve çalışanlarla buluştu. Davutoğlu temaslarında yerli üretimin önemine işaret etti.

Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, AK Parti Milletvekili Feramuz Üstün ile birlikte OSTİM’de temaslarda bulundu. Davutoğlu bölgede temaslarına OSTİM OSB Başkanlığı ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) ziyaretiyle başladı. OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, ORSİAD Başkanı Nedret Yener ve yönetim kurulunun eşlik ettiği Ahmet Davutoğlu, burada sanayicilerle ekonomik değerlendirmelerde bulundu, ülkenin geleceği için üretimin önemine dikkat çekti.

İç Anadolu Sanayi Üssü Olabilir

Türkiye’nin başta savunma sanayi olmak üzere yerli sanayisinin daha da geliştirmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “Ankara, Konya ve Eskişehir gibi illerimizin de içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesi, yerli sanayi sektörünün üssü olabilir” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler ORSİAD’daki görüşmenin ardından OSTİM’deki işletmeleri ziyaret etti. Simkol Otomasyon Fabrikası’nın yemekhanesinde, işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Davutoğlu, büyük ilgi gördü. Uğradığı her noktada işletme sahibi ve çalışanlara hayırlı işler dileğinde bulunup, hal hatır soran Ahmet Davutoğlu, “İnsanlarımız, çalışanlarımız mutluysa, herkes mutlu olur, bütün ülke mutlu olur” şeklinde konuştu.