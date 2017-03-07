Eserspor ilk sınavı pekiyi ile geçti

Y. Mahalle Hasan Doğan Stadı’nda 2 amatör küme 5 grupta mücadele veren Eserspor ile Alesta Gençlik Spor’un karşı karşıya geldiği maç öncesi, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF’nu), tarafından bir de tören düzenlendi.

Törene Murat Kandazoğlu (AASKF) Başkanı, Mehmet Gürbüz Spordan Sorumlu Anakara Vali Yardımcısı, Ahmet Haskaya GHSİM (Gençlik Hizmetleri ve Spor İlmüdürü), Erdal Sutay (TFFSKD) Bşkanı’nın katıldığı sezonun ilk açılışı maçında hazır bulundu.

Maç öncesi Vali Yardımcısı Mehmet Gürbüz, AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, Ahmet Haskaya GHSİ Müdürü ve Erdal Sutay TFFSKD Başkanı’nın katılımları ve vuruşuyla gerçekleşen ve 2017 2 amatör küme Ligin ilk maçında, sezona yeni merhaba diyen Alesta Gençlik Sporu 4-2 yenen Eserspor, ilk galibiyetle tanışarak 3 puana sahip oldu.

Zevkli ve kaliteli geçen sezonun ilk maçında Eserspor, 22 dk. Cıhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Atılan golü yeterli bulmayan Yeşil-Beayzlı ekibin deneyimli ve usta oyuncularından Özkan 31’de attığı golle devreyi 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğü elinde bulunduran Eserspor dk. 64’de ikinci yarıda oyuna giren Erkan ve dk. 89’da da Serhan’ın attıkları gollerle maçı 4-2 kazanarak 3 puanı aldı. Alstasporun golleri dk.50-63’te de Engin Sarı attı. Eserspor (4) Alestaspor (2)

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