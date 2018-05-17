Mamaklı kadınlara hobi ve meslek edindirme kursu veren aile merkezlerinin yılsonu sergileri aralıksız devam ediyor.

Kadınlara yönelik kurslarıyla meslek okuluna dönüşen aile merkezlerinde bu hafta kursiyerlerin eserlerini görücüye çıkaran adres ise Neşet Ertaş Aile Merkezi oldu. Serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Çok yönlü hizmet

Yıl boyunca devam eden kurslarda Mamaklı kadınlar kişisel yeteneklerini geliştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Bizler aile merkezlerini inşa ederken sadece birer kurs olarak değil, kadınlarımız için tam bir yaşam alanı olarak tasarladık. İçerisinde bulunan birçok olanaklarıyla aile merkezlerimiz Mamaklı kadınlarımıza en güzel şekilde ve çok yönlü olarak hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Mamaklı Kadınlardan Akgül’e Teşekkür

Neşet Aile Merkezi’nde dikiş nakış, iğne oyası, cilt bakımı gibi kurslara katılan kadınlar bütün bir yol boyunca ürettikleri ürünlerden oluşan sergiyi gezen Akgül’e teşekkür etti. Mamaklı kadınlar; “Bu kurslara katıldıktan sonra kızlarımızın çeyizlerini kendi ellerimizle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başkalarının çeyizlerini de hazırlayarak para kazanıyoruz” dedi.