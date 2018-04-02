Yerel seçim, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılacağı için hayati önem taşıyor. Burada başarı kazanan parti diğer seçimlere büyük moral desteğiyle girecek.

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Son anda bir sürpriz olmazsa Ak Parti İstanbul’da Binali Yıldırım’ı aday gösterecek.

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık’taki performansı ile parti açısından son derece doğru bir aday gibi görünüyor.

CHP’de İstanbul için Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin aday adayı olarak ortaya çıktılar.

Üçünün de böyle önemli bir göreve hazır olup olmadığı tartışılabilir.

Aydın Belediye Başkanlığı’nda başarılı olan Özlem Çerçioğlu’nun İstanbul adayı yapılacağını söyleyenler de var.

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Ankara’ya gelince…

Mustafa Tuna, Ak Parti’nin belediye başkan adayı olabilir mi?

Melih Gökçek’in koltuğuna oturan Tuna hiç şüphesiz düzgün ve çalışkan bir isim.

Ama karizması böyle bir adaylık için yeter mi?

Parti kurmayları bunu tartışıyor olabilir.

Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile Bakanı Fatma Şahin’in Ankara için uygun aday olabileceğini söyleyenlere de rastlanıyor.

Tabii Veysel Tiryaki de bir köşede umutla bekliyor.

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CHP’nin Ankara adayı da merak konusu…

Levent Gök nabız yokluyor.

Ne var ki parti yönetiminin sağdan da oy alabilecek bir isim üzerinde durduğu belirtiliyor.

Acaba gizli tutulmaya çalışılan o isim İlhan Kesici mi, Bülent Kuşoğlu mu?