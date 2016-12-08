Esad’dan Rusya açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Rusya’nın ikili ilişkilerin tüm tarihi boyunca hiçbir zaman kendi kararlarını uygulamaya çalışmadığını bildirdi.

Esad, Rusya’nın politikasının diğer devletlerin egemenlik prensibine saygı duymaya dayalı olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda Esad, Halep’teki savaşın Suriye’deki durumu tamamen değiştireceğini belirterek, Halep’in geri kazanılması bölgesel güçler ve batının Suriye’ye karşı planlarının çöktüğü anlamına geleceğini kaydetti.

Esad şöyle devam etti:

“Türkiye ve Suriye hükümetinin düşmanlarının Halep’ten beklentileri büyük bu yüzden şehrin teröristlerden temizlenmesi onların kartlarını elinden alacak. Suriye yönetimi sadece Halep’in değil tüm Suriye’nin temizlenmesi kararını aldı.”

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