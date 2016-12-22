Esad yönetimiyle bir şekilde kanal oluşturmazsak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Astana’da yapılacak görüşmelerde bu Fırat Kalkanı Operasyonuyla ilgili Esad yönetimiyle bir şekilde kanal oluşturup IŞİD’e karşı mücadele konusunda bir birlik sağlayamazsak ve Halep’ten İdlib’e gelen güçleri o bölgeye sevk edemezsek esasen bu süreci de çökertmiş oluruz” uyarısını yaptı.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Halep’ten muhaliflerin çıkartılmasıyla birlikte Suriye’de denklemin ciddi manada değiştiğini ifade eden Yılmaz, “Halep’te AKP’nin desteklediği muhalifler yenildi” dedi.

-“MOSKOVA’DAKİ BAŞLAYAN SÜRECİN İLERİ GİTMESİNİ DESTEKLİYORUZ”-

Yılmaz basın toplantısında şunları ifade etti:

“Halep’teki muhaliflerin yenilgisi Rus Büyükelçisine dönük saldırı Türkiye’nin üzerine psikolojik gölge düşürdü Moskova’da ve Türkiye’nin elini iyice zayıflattı. Dolayısıyla Türkiye, AKP bütün beylik laflarına rağmen tezlerini terk etti ve Moskova ile aynı çizgiye geldi. Şimdi bunu esasen önemsiyoruz. Keşke Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas alan Suriye’nin egemenliğini esas alan ve sadece mücadelenin teröre karşı terörizme karşı olduğu bir anlayışı esas alan bu yeni çıkışın yer etmesi halinde geç de olsa Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yeni bir umut ışığı doğurabileceğini düşünüyoruz.

Biz bu Moskova’daki başlayan sürecin ileri gitmesini destekliyoruz.

Artık Rusya ve İran ile diyalog esasen Esad ile olan diyalog anlamına geliyor. Dolayısıyla bu Fırat Kalkanı Operasyonunun bir noktada Suriye’nin bütünlüğü açısından Şam yönetimiyle bir zemine oturtulması zaruriyeti de ortaya çıkıyor. Eğer bunu başarabilirse Türkiye Suriye’de kaybetmiş olduğu zararın neresinden dönerse kardır anlayışıyla en azından Suriye’de önemli ölçüde Suriye’nin bölünmesini değil, birleşmesini destekleyen güçlerle hareket ettiğini ortaya koyar ve daha fazla meşruiyet kazanır.

Bizim askerimiz El Bab’da şehit oldu. Fırat Kalkanı Operasyonuyla şehit oldu. Özgür Suriye Ordusunun hala doğru dürüst bir mücadele yapmadığı işin çoğunun bizim askerimiz üzerinde olduğu doğru. Gelen şehitlerimizden belli. Dolayısıyla buradaki cihatçıları Türkiye’de tutmadan o bölgeye sevk etmek gerekiyor. Onları çekip Türkiye’de tutmadan Fırat Kalkanı Operasyonuna göndermesi gerekir.

Bizim eğer Fırat Kalkanı ile ilgili bir an önce başlayacak Astana’da yapılacak görüşmelerde bu Fırat Kalkanı Operasyonuyla ilgili Esad yönetimiyle bir şekilde kanal oluşturup IŞİD’e karşı mücadele konusunda bir birlik sağlayamazsak ve Halep’ten İdlib’e gelen güçleri o bölgeye sevk edemezsek esasen bu süreci de çökertmiş oluruz. Yani Viyana süreci çökmüştü şimdi Astana’da başlayacak süreçte esasen çöker, işe yaramaz.”

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