Esad: Türkiye, Suriye’de işgalci

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerini sert dille eleştirirken “işgal”, “uluslararası hukuka aykırı” gibi nitelemelerde bulundu. “Bu bölgeyi temiz tutmak ve teröristleri geldikleri yer olan Türkiye’ye itmek ya da öldürmek zorundasınız. Başka bir seçenek yok” iddiasını dile getirdi.

Esad, “IŞİD’le savaşan Kürtlere silah sağladıklarını” da söyledi. Beşar Esad’ın, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesiyle yaptığı mülakat yayımlandı. Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri için “işgal” , “uluslararası hukuka aykırı” gibi iddialarda bulunduğu mülakat sırasında Halep’in teröristlerden geri alınmasının diğer Suriye kentlerinin özgürleştirilmesi için ilk adım olacağını savunarak “Bu bölgeyi temiz tutmak ve teröristleri geldikleri yer olan Türkiye’ye itmek ya da öldürmek zorundasınız. Başka bir seçenek yok” savlarını dile getirdi.Sputniknews’a göre, Beşar Esad “Askeri ve stratejik açıdan, El Nusra’yı izole etmemiz mümkün değil. Ancak Halep’i almak, diğer şehirlere doğru ilerlemek ve onları da teröristlerden kurtarmak için başlama noktası olabilir. Halep bu yüzden önemli” dedi.

KÜRTLERE SİLAH YOLLADIK

Suriye’deki Kürtlerin büyük bir kısmının bağımsızlık istemediğini savunan Esad, Suriye yönetiminin Kürtlerle diyalogu sürdürdüğünü belirtirken de “Görüşmelere devam ediyoruz. Onları IŞİD’e karşı savaşlarında destekledik, silah yolladık” dedi.

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