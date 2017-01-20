Erzurumlular’dan Demirel’e teşekkür

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Şahin Araslı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Araslı, Başkan Demirel’in Erzurumlular’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, federasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

ZORLUKLARI BİRLİKLE AŞACAĞIZ

Başkan Demirel, sivil toplum kuruluşlarının kültürlerin yaşatılması ile birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla belediye ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği birçok kültür ve sanat programlarını iptal ettiklerini hatırlatarak, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu zorlukları yine birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak, devlet ve millet olarak bu badireden de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

FESTİVALİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ

Başkan Demirel, terör olayları nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ni bu yıl gerçekleştirmeyi çok istediklerini belirterek, “Festivalimizde birlik var, beraberlik var, kardeşlik var.

Festivalimizle bize ait olana sahip çıkıyoruz, büyük Türk dünyasını Anadolu’yla buluşturuyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı sergiliyoruz. Her yıl 1 milyon insanımızı ağırlıyoruz.

İnşallah bu yıl coşkuyla festivalimizi gerçekleştirir, yine el ele omuz omuza halaylarımızı çekeriz, türkülerimizi hep birlikte söyleriz” dedi.

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