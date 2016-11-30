Erzurum ‘zehir’ soluyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’nın ölçümlerine göre Erzurum’da 27 Kasım gecesi partikül madde miktarı, bir metreküp havada 512 mikrogram oldu. Ölçülen değerin ülke ortalamasının yaklaşık 7 katı, AB ortalamasının ise tam 10 katı olduğu belirtildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı kirliliğin kömürden kaynaklandığını vurgulayarak, “Kömür değil doğalgaz yardımı gerekiyor” dedi.

Erzurum’da en son 16 Kasım gecesi kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları, beraberinde hava kirliliğini getirdi. Erzurum’un havasını 3 ayrı istasyonla takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ölçüm sonuçları tehlikeyi gözler önüne serdi. 27 Kasım günü merkez ilçe Yakutiye’de gece yarısı yapılan ölçümde Partikül madde miktarı bir metreküp havada 512 mikrogram oldu.

Kirliliğin Yakutiye ve Aziziye’de yaşayanlar için sağlığı tehdit eder düzeye ulaştığı ölçümlerle ortaya çıktı. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları’nın verilerine göre partikül madde oranı akşam saatlerinden itibaren artmaya başlıyor, saat 24.00’te rekor seviyeye ulaşıyor. Partikül madde oranının ülkemizde ortalama 80, AB ülkelerinde ise 50 mikrogram olması öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının hazırladığı değerlendirmeye göre ölçüm değerleri 301 ile 500 arasında olması halinde sağlık alarmı verilmesi gerektiği belirtilerek, “Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir” deniliyor.

ILICALI: KÖMÜR DEĞİL DOĞALGAZ YARDIMI GEREKİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 7 milyondan fazla kişinin erken ölümüne neden olarak hava kirliliğinin gösterildiğine dikkati çeken Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, özellikle akşam saatlerinde kirlilikten vatandaşın nefes almakta zorlandığını belirtti. Kirliliğin kömürden kaynaklandığına işaret eden Ilıcalı, konuyu Ankara’nın gündemine taşıdı. Konuyu Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştüğünü belirten Mustafa Ilıcalı şunları söyledi:

“Şehrimizde özellikle akşamları nefes alamayacağımız derecede bir hava kirliliği olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kirliliğin ölçüm değerlerini araştırdım. Çevre Bakanlığımızın gözlem istasyonlarındaki verilerine baktım ve gördüm ki, benim somut olarak hissettiğim hava kirliliği ölçümlerde de çıkıyor. Erzurum için hazırlanan hava kirliliği raporlarını araştırıp inceledim. Yakıt olarak kullanılan kömür muazzam bir hava kirliliği yapıyor. Şehir merkezi çukur bir alanda yerleşmiş durumda. Şehrimizi bu tehlikeden kurtarmak için kömür değil doğalgaz yardımı gerekiyor. Durumu acil olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile paylaştım. Konunun gündeme alınması gerektiğini talep ettim. Sağolsun Sağlık Bakanı Recep Akdağ bey, konuya olumlu yaklaşarak bu sorunu Bakanlar Kurulu gündemine getireceğini söyledi.”

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