Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne ‘Kornea Bankası’ kurulma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. ERÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bankanın nakil bekleyen çok sayıda kornea hastasına umut olacağını söyledi.

Kornea naklinde donör kaynağının kadavra olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkılıç, kornea naklinin, dünyada en çok yapılan organ ve doku nakillerinin başında geldiğini söyledi. Prof.Dr. Erkılıç, şöyle dedi:

“Kornea, damarsız bir dokudur. Dolayısıyla korneanın nakledildiği yerde hayat bulması oldukça yüksek ihtimaldir. Kornea bizim gözümüzün önünde adeta saatin camı gibi görev gören bir yapıdır. Saydam ve özellikli bir mercek olduğu için gözün görme fonksiyonlarında ve göze giren ışığın retinaya taşınmasında çok önemlidir. Korneanın bulanıklaşması adeta buzlu camdan dışarı bakan birinin dışarıyı görmesi gibidir. Dolayısıyla korneadan kaynaklanan görme azlıklarının tedavisinde başka yöntemlerle tedavi mümkün değilse yapılacak şey kornea değişimidir. Canlıdan canlıya kornea nakli olmuyor. Biz bunu diğer organ nakillerinde yapabiliyoruz. Kornea naklinde donör kaynağı kadavradır. Korneasını aldığımız kadavranın dış görünüşünde değişiklik olmuyor. Çünkü gözü organ olarak tamamen almıyoruz. Yani bir saat merceğinin alınması gibi düşünün. Kornea naklini her göz hastalığında yapmıyoruz. Gözün kornea tabakasının başka şekilde iyileştirilemeyecek olması ve kornea değişiminden sonra gözün hem fiziksel hem de görme rehabilitasyonu yönünden fayda görecek şekilde olduğunda kornea nakli yapıyoruz.”

Hastanedeki kliniklerinde son dönemde 3 hastaya yaptıkları başarılı kornea nakilleriyle ilgili bilgi veren Prof.Dr. Erkılıç, “Kliniğimizde kornea nakli gerçekleştirdiğimiz hastaların ikisi yaşlıydı ve korneaları mikrobik ülserden dolayı geniş bir delinme riskiyle karşı karşıyaydı. Bir diğer hastamızda şiddetli kornea yetmezliğinden dolayı ağrı çekiyordu. Bu nedenle gelen korneaları bu hastalara kullandık. Nakiller başarılı geçti” dedi.

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