KAYSERİ’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, aylık 3 ila 4 bin lira ücretle 3 canlı model arıyor.

Canlı model adaylarının uzun süre hareketsiz duruşlar için elverişli olmaları ve emekli olmamaları gerekiyor.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 öğretim güz ve bahar döneminde çalıştırılmak üzere, 3 canlı model alınacağını duyurdu. Canlı modellerin kadın ya da erkek sayısının seçmelerde belirleneceği ifade edildi. Geçen yıl 2 erkek ve 1 kadın canlı model arandığı açıklanmıştı. Model adaylarda aranan özellikler ise dikkat çekiyor. Adayların uzun süreli hareketsiz duruşa elverişli ve dayanıklı olmaları isteniyor. Sözleşmeli işe alınacak ve en az lise mezunu olması gereken adayların, kabul edilmeleri halinde ise ders saatine göre değişiklik göstermekle birlikte aylık yaklaşık 3 ila 4 bin lira ücret alacağı belirtildi. Geçen yıl modellere ortalama 3 bin lira aylık ücret ödenmişti.

Fakültedeki sanatsal eğitim çalışmalarında görevlendirilecek canlı modeller için aranan şartlar üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu. Başvuruların 03-07 Eylül arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Binası zemin katındaki Yazı İşleri Bürosu’na yapılacak. İdeal vücut ölçülerine sahip modellerin, emekli olmaması, yaşlılık aylığı almaması, karakteristik yüz ve vücut hatlarına sahip olması gerektiği de aranan özellikler arasında sıralanıyor. Canlı modellerde aranan özellikler şöyle:

“Vücut bütünlüğüne sahip olmak, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlamadan alınacak), en az lise mezunu olmak, T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak, 657 sayılı kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak:”