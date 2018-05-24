Kahramankazan’da, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahibi aileler unutulmuyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve beraberindeki ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek eksiklerinin giderilmesi için gece gündüz çalışıyor.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, tüm yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleriyle yakından ilgileniyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ekiplere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de eşlik ediyor. Ertürk, çat kapı gidilen evlerde ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bizzat dinleyerek, tüm eksiklerin giderilmesi için yoğun çaba harcıyor. Ertürk, ziyaretler sırasında vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin temizlik, evde bakım, sağlık, hastane nakil, berber ve yemek gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Ziyaretler sonucu sisteme daha önce kayıtlı olmayan aileler de sisteme kaydedilerek düzenli olarak takip ediliyor. Bu çalışma ile Ramazan’ın yanı sıra diğer aylarda da ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmasının önüne geçiliyor.

Gece gündüz çalışıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ramazan’ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda özellikle ihtiyaç sahibiailelerimizi ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evine girmediğimiz, hizmet götürmediğimiz, hiçbir gariban, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Bunun için ekiplerimizle birliktegece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.