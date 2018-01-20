Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleriAhi Köyü Muhtarı Ali Anar ve Hasan Yılmaz’ın çocuklarının karne sevincine ortak oldu. Ertürk ve Oruç, Şehit Yılmaz’ın 14 yaşındaki kızı Rabia’ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Ertürk ve Oruç’u karşılarında gören şehit çocukları duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Ertürk ve Başdanışman Oruç, FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da anlamlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sürpriz doğum günü

İlk olarak Ertürk ve eşi Meral Ertürk, Kahramankazanlı 15 Temmuz şehidi Hasan Yılmaz’ın kızı 14 yaşındaki Rabia Yılmaz’a sürpriz yaparak, yarıyıl tatilinin son gününde öğrenim gördüğü okulda doğum gününü kutladı. Sürpriz doğum günü sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Ertürk çiftine, Rabia’nın annesi Dilek ve aynı okulda öğrenim gören ablası ve aynı zamanda gazi olan Birgül Yılmaz da eşlik etti. Daha sonra Başkan Ertürk ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, şehit kızı Rabia’yı evindeziyaret etti. Rabina bu ziyaretler karşısında oldukça mutlu olurken, göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit Muhtar’ın 6 çocuğu unutulmadı

Ertürk ve Oruç daha sonra, Ahi Köyü Muhtarı Şehit Ali Anar’ın evini ziyaret etti. Ertürk ve Oruç burada şehit Anar’ın çocukları lise öğrencisi Hüseyin ve Yurdagül ile ortaokul öğrencileri Elif, Şerife ve Naile’nin karne sevincine ortak oldu.Ziyarette henüz okula gitmeyen 4 yaşındaki Muhammet’in sevinci ise görülmeye değerdi. Ertürk ve Oruç ayrıca şehidin eşi Nuray, annesi Yurdagül ve babası Hüseyin Anar ile yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı’nın selamlarını ilettiler

Ertürk ve Oruç, karnelerini alan şehit çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan’ın tebrik ve selamlarını iletti. Ertürk ve Oruç’un ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit çocukları ve aileleri, kendilerine teşekkür etti. Şehit çocukları da Ertürk ve Oruç aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam söyleyerek, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ettiler.

Babaları gözlerinin önünde şehit oldu

Başkan Ertürk, ziyaretlere ilişkin olarak, “Kahramankazanlıların 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı yazdığı bu destanda 9 kardeşimiz şehit, 92 kardeşimiz de gazi oldu. Hepsinin ayrı bir hikâyesi var bu destansı direnişte. Anar ve Yılmaz ailelerinin hikâyesi de ayrı birer kahramanlık öyküsü. Hasan ve Ali kardeşlerimiz o gece şehadete yürürken, çocukları Birgül ile Hüseyin de yanlarındaydı. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle sürekli birlikteyiz. Bu anlamlı günde de onların heyecanlarına ortak olduk kendilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerine iletttik” dedi.