Ertürk: Ülkemizin bölgesel güç olması için daha çok üretmeliyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “15 Temmuz’dan çıkartacağımız derslerle, ortak akıl ve ortak paydada buluşmak suretiyle, farklılıklarımızı zenginlik haline getirerek, ülkemizin bölgesel güç olma yolunda ilerlemesi için daha çok çalışıp, daha çok üretmeliyiz” dedi.

Başkan Ertürk, Kahramankazan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 1. Yerel, Ulusal ve Uluslararası Proje Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Çalıştay’ın açılışına Başkan Ertürk’ün eşi Meral Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü de katıldı.

Halkın yönettiği belediye

Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, 13 yıldır ilçede belediye başkanlığı görevini yürütmekten ve ilçe halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Ertürk, şunları kaydetti:

“İlçemizde ilk kez milli eğitim müdürlüğümüzün koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla böylesine kapsamlı bir çalıştay düzenleniyor. Bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz bize çok şeyler gösterdi ve bizler yaşadıklarımı unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz’dan çıkartacağımız derslerle, ortak akıl ve ortak paydada buluşmak suretiyle, farklılıklarımızı zenginlik haline getirerek, ülkemizin bölgesel güç olma yolunda ilerlemesi için daha çok çalışıp, daha çok üretmeliyiz. Belediye olarak biz bundan sonraki süreçte de halkı yöneten değil, halkın katılımıyla yönetilen, şeffaf, saydam ve karar alma mekanizmalarında halkın görüşlerini ön plana alan bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzla beraber Kahramankazan’ın tüm kurum ve kuruluşlarıyla el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu çalıştayın da bu hedeflerimize çok şeyler katacağına inanıyorum. Bu çalıştay başta olmak üzere Kahramankazan’daki değişim ve gelişime katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Projeler sunuldu

Proje sorumlusu öğretmen Seçil Sarıkaya da, çalıştayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “yerelde ortak bir geleceği ortak akılla gidebilme, hep birlikte yaşayan projeler oluşturmak” amacıyla düzenlendiğini söyledi. Sarıkaya, proje uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştay da örnek projelerin sunumlarının yapıldığını belirtti. Katılımcıların konularına göre gruplara ayrılarak, çalıştığı çalıştay, sonuç raporlarının düzenlenmesinin ardından sona erdi.

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