Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Ertürk, “Proje bittiğinde ilçemizin ve Ankaramızın güzelliğine güzellik katacak ve çehresini değiştirecek bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacağız” dedi.

Başkan Ertürk, Kahramankazan Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliği ile yürütülen Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi çalışmalarını yerinde denetledi. Ertürk, Kahramankazan Belediyesi tarafından projelendirilen ve DSİ tarafından yapımı üstlenilen proje kapsamında alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Ertürk, teknik ekip ve personele çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda talimatlar verdi. Projeyi yerinde denetleyen Başkan Ertürk daha sonra buradaki personel ve proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankaramıza yakışacak proje

Başkan Ertürk, Ova Çayı Projesi Rekreasyon Alanı Projesi’nin Kahramankazan ve Ankara için önemli bir rekreasyon alanı projesi olduğunu söyledi. Ova Çayı Projesi’nin Ankara’ya ve Kahramankazan’a layık bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Ertürk, “Proje bittiğinde ilçemizin ve Ankaramızın güzelliğine güzellik katacak ve çehresini değiştirecek bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Bakan Eroğlu’na teşekkür

Başkan Ertürk, Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi’ne verdiği destek ve katkıdan dolayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na teşekkür etti. Bakan Eroğlu, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinde 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a yaptığı taziye ziyaretinde, “Burada bir destan yazıldı. Bu destanı bir şekilde tarihe unutulmayacak şekilde yazalım, şanlı Kazan destanı diyelim. Bakanlık olarak artık bir elimiz, bir ayağımız Kahramankazan’da olacak” demişti. Bakan Eroğlu, bürokratlarına Ova Çayı Rekreasyon Alanı çalışmasının tamamlanması talimatını vermişti.

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