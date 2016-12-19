Ertürk: Halkla birlikte yönetilen belediyecilik modeli

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, “Yerel yönetimler demokrasinin birinci basamağıdır ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım. Katılımcı, şeffaf, saydam bir anlayışla ilçemizi yönetiyoruz. Belediyenin halkı yönettiği değil, halkla birlikte yönetilen bir belediyecilik modeli oluşturduk” dedi.

Başkan Ertürk, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce (TODAİE) düzenlenen “Büyükşehir İlçe Belediyeleri Hizmet Sunumu Yöntem Arayışı Çalıştayı” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yöneticiliğinde gerçekleştirilen panele Ertürk’ün yanı sıra Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Denizli Bozkurt Belediye B:aşkanı Birsen Çelik, Muğla Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi ve Kayseri İncesi Belediye Başkanı Zekeriya Karayel de katıldı.

Kahramankazan’daki değişimi anlattı

Başkan Ertürk, panelde yaptığı konuşmada, 2004 yılında belediye başkanı olduğunda Kahramankazan’ın Ankara’nın kent merkezine en yakın dış ilçesi olmasına karşın, hizmetlerden faydalanamadığını ve adeta bir köy olarak kaldığını ifade etti. Kahramankazan’da başkanlık yaptığı 12 yıl içinde büyük değişimler yaşandığını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

“Kazan’da o dönem su arıtma tesisi yok, ulaşım yok, 3 araçla Ankara şehir merkezine gidiliyor. Doğalgaz yok, kamu binalarını vatandaşların yaptırdığı bir dönem. Sıcak asfaltın sadece bir caddede olduğu bir ilçe. O dönem bütçem 5 milyondu, ancak büyükşehir yasası çıkmıştı ve bazı dış ilçeler büyükşehir sınırlarına girmişti. O dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 100 milyonluk yatırım aldım ilçemize. Biz o dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarından o kadar faydalandık ki 350 bin nüfusa yetecek, ilçe belediyesinin 10 yılda yapamayacağı alt yapının tamamını yaptık. Birinci ve ikinci dönemimde inkâr edemem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarından oldukça faydalandık.”

Halkla birlikte yönetilen belediye

Ertürk, Kahramankazan’da şeffaf ve halkla birlikte bir yönetim anlayışı içinde olduklarını söyledi. Ertürk, “İlçemizde modern ve çağdaş yönetim şeklini sergilememizin ana sebeplerinden bir tanesi insanlarımıza, hemşehrilerimize doğrudan etkin hizmet götürüyoruz. Katılımcı, şeffaf, saydam bir anlayışla ilçemizi yönetiyoruz. Belediyenin halkı yönettiği değil, halkla birlikte yönetilen bir belediyecilik modeli oluşturduk. Yönetime halkımızın katılımını sağlıyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım

Büyükşehir yasasının çıkmasının ardından, ilçe belediyelerinin, elde ettiği gelirler başta olmak üzere bazı yetkilerinin büyükşehir belediyelerine devredildiğinedikkati çeken Ertürk, şöyle devam etti:

“Bu yasa ile büyükşehir belediyelerimizin mücavir alanları daha da genişledi. Bu hizmetin de merkezileşmesini getirdi. Bu nedenle hizmette ilk adım olan ilçe belediyelerinin yetkilerinin daha da artırılması lazım diye düşünüyorum. İlçe belediyelerinin yetkilerinin daha da artırılmasıyla vatandaşa götürülecek hizmetin kalitesinin daha da artırılacağına inanıyorum. Yerel yönetimler demokrasinin birinci basamağıdır. Onun için vatandaşlarımız ilk olarak ilçesindeki yöneticiyi yani sizi görmek istiyor. Sizinle sevincini, hüznünü paylaşmak istiyor. O yüzden yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım. Bu panelin çok güzel hizmetlere katkı sağlayacağına inanıyorum.”

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