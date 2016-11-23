Ertürk: Başkanlık sistemi Türkiye’nin önünü açacaktır

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkanlık sistemine ilişkin olarak, “Başkanlık sistemini milletimizin gönüllerinde onaylandığını biliyoruz. Bu sistem kalkınmış, müreffeh ve çağdaş Türkiye noktalarında ülkemizin önünü açacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen panele Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekonomik kalkınmayı sağlayacak

Gedikli burada yaptığı konuşmada, başkanlık sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Gedikli, “Türkiye’nin gelecek vizyonunu oluşturacak olan başkanlık sistemidir. Kahramankazanlılar, 15 Temmuz gecesi gerçekten büyük bir iman ateşi yaktılar. İnşallah şimdi başkanlık sistemiyle ilgili de bu ateşi yakacaklar. Vesayet bitecek, başkanlık gelecek” dedi. Gedikli, özetle şunları kaydetti:

“Başkanlık sisteminin tabi en temel özelliği, Türkiye’nin geleceği açısından ekonomik kalkınmayı sağlayacak olmasıdır. Bunun da temel sebebi istikrardır. Yani siyasete istikrarı sağlayacağımız için ekonomik kalkınmada çok önemli hamleler yapacak. Türkiye’nin gelecek vizyonunu oluşturacak olan başkanlık sistemi. Şahsi bir olay değildir başkanlık meselesi. Burada temel konulardan bir tanesi de vesayetin, vasilerin temizlenmiş olmasıdır. Türkiye vasilerden çok çekti. Artık vesayet bitecek, başkanlık gelecek. Temel olay bu.”

Gönüllerde onaylandı

Başkan Ertürk de program sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz’da, darbeci hainlere karşı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, liderimiz, yalnızca milletin değil aynı zamanda ümmetin de umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durmuştur. Türk halkı bu anlamda, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda da ülkesinin menfaati neyi gerektiriyorsa orada duracaktır. Başkanlık sistemini milletimizin gönüllerinde onaylandığını biliyoruz. Bu sistem kalkınmış, müreffeh ve çağdaş Türkiye noktalarında ülkemizin önünü açacaktır. İnanıyorum ki bu sistem referanduma gittiğinde büyük bir sevinç ve muhabbetle kabul görecektir. Milletimiz kendisine diz çöktürmek, boyun eğdirmek isteyenlere karşı cevabını bu sistemle verecektir.”

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