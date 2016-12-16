Ertürk 15 Temmuz Araştırma Komisyonu’nda konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ın destansı mücadelesini, TBMM’de kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu’nda anlattı.

Başkan Ertürk, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi.

O geceyi anlattı

Ertürk, burada yaptığı konuşmada, halkın siyasi düşüncesini, dilini, etnik kimliğini düşünmeden Türk demokrasisine, milli iradeye sahip çıktığını, vatan, millet ve bayrak uğruna neler yapabileceğini 15 Temmuz gecesi Kazan’da gösterdiğini ifade eden Ertürk, o gece yaşananları, Akıncı üssündeki uçakların kalkışını nasıl engellediklerini anlattı.

Ertürk, Kazan’da yaşayanların birçoğunu tanıdığını, Akıncı üssünde çalışan rütbeli subayları da bir şekilde bildiğini ifade ederek, 15 Temmuz gecesi Akıncı üssünde tanımadıkları çok sayıda rütbeli bulunduğunu söyledi.

Darbe girişiminin kesinleşmesinin ardından vatandaşları Akıncı üssüne gitmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve üssün önüne 8 bine yakın vatandaşın geldiğini belirten Ertürk, darbe girişimine karşı ilk salanın Kazan’da okunduğunu, salanın ardından kalabalığın da arttığını, üssün yakınındaki camiden okunan salanın ardından darbecilerin bu camiye ateş açtıklarını ve salayı susturduklarını anlattı.

Ertürk, Akıncı üssünün etrafındaki tarlalardaki anızların ve belediye garajından getirilen lastiklerin ateşe verilmek suretiyle uçakların kalkmasına mani olduklarını söyledi.

10 bin kişiyle geliyorum

Ertürk, Kazan garnizon komutanı olan Tuggeneral Hakan Evrim’e de gece boyu ulaşmaya çalıştığını, birçok kez mesaj gönderdiğini, Evrim’in darbeci olduğunun anlaşılması üzerine de son olarak “10 bin kişiyle geliyorum, hadi sık” mesajını gönderdiğini söyledi.

Kazan’da 9 şehit, 92 gazi verdiklerini ve şehitlerden 6’sını ailecek tanıdığını anlatan Ertürk, ilçede halen yüksek sesli uçak geçmesiyle kendini sokağa atan, psikolojik tedavi gören insanlar bulunduğunu kaydetti.

Öksüz’ün Kazan’da akrabası yok

Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen FETÖ’cü Adil Öksüz’ün darbeden önce kaldığı evin Kazan’da olduğunun hatırlatılması üzerine Ertürk, “Adil Öksüz’ün akrabası Kazan’da yok. Barındığı iddia edilen ev Fetullah’ın eski bir arkadaşının evi, yaşlı bir çiftin evi. Kazan da bu çiftin dışında girebileceği hiçbir evin olacağını zannetmiyorum.” dedi.

Ertürk, “Adil Öksüz’ün yakalandığında ‘Hava Kuvvetleri imamı yakalandı’ diye duydum. Kaldığı evde de darbeden 1 hafta, 10 gün sonra, polis tarafından kara ve harb okullarına ait gizli evrakların ele geçirildiğini biliyorum.

Ev sahibi çok yaşlı, yıllar öncesinde FETÖ’nün arkadaşlığını yapmış, yol arkadaşlığı yapmış biri. Adil Öksüz’ü Kazan’da tanıyan yok” diye konuştu.

Kazan’a özel ilgi

Kazan’da görev yapan üst düzey bürokratların çoğunun kamudan ihraç edildiğini ve tutuklandığını vurgulayan Ertürk, “FETÖ’nün Kazan’a özel bir ilgi gösterdiğini düşünüyorum. İlçede görev yapan hakim ve savcıların yüzde 90’ı tutuklu.

Hedef olan yerde, devletin imkanlarını daha iyi kullanarak sızma yapmışlır. Buranın bir stratejik konumu var” değerlendirmesinde bulundu.

Ertürk, Kazan’da şehitlerle ilgili müze ve anıt çalışmalarının devam ettiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu projelerini hayata geçireceklerini kaydetti.

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