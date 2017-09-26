TRABZONSPOR’da geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal, 3’ncü kez göreve geldiği bordo mavili takımdaki en düşük puan ortalamasını elde etti.

2016-17 sezonun başında Trabzonspor’da 3’ncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, bu süreçte sonra bordo mavili takımla çıktığı 40 lig maçında 16 galibiyet elde etti, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. İlk olarak 2007-08 ile 2008-09 sezonları arasında Trabzonspor’da görev yapan tecrübeli teknik adam, söz konusu sezonlarda 53 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi ile 1.67 puan ortalaması yakalamıştı. 2014-15 sezonunda bordo mavili takımda 2’nci kez göreve gelen Yanal, 25 lig maçında 13 galibiyet, 6’şar beraberlik ve yenilgi ile 1.80’lik puan ortalaması tutturmuştu.

3’NCÜ DÖNEMDE 1.47’LİK PUAN ORTALAMASI

Yanal, 2016-17 sezonunda göreve geldiği Trabzonspor’daki 3’ncü döneminde ise 40 lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi ile 1.47’lik puan ortalaması yakaladı ve Trabzonspor kariyerindeki en düşük ortalamayı elde etti. Ersun Yanal, Süper Lig kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına ise 2013-14 sezonunda görev yaptığı Fenerbahçe ile ulaştı. Tecrübeli teknik adam söz konusu sezonda 34 lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 2.17’lik puan ortalamasına ulaşmıştı.

Süper Lig’de görev yaptığı 6 ayrı takımda toplamda 396 maça çıkan Ersun Yanal, 176 galibiyet, 96 beraberlik ve 124 mağlubiyet ile 1.57’lik puan ortalaması tutturdu.

KUCKA’NIN BURUK SEVİNCİ

Trabzonspor’da sezon başında takıma katılan Juraj Kucka, ilk 6 haftalık bölümde 2 gol 1 asistlik performans sergiledi ancak bordo mavililer Kucka’nın gol sevinci yaşadığı 2 maçı da kazanamadı. Trabzonspor’un 3-2 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasında ve 4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golleri atan Kucka, iki karşılaşmadan da mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Bu arada 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor formasıyla ligde attığı iki gol de maçların ilk 10 dakikalarında geldi.