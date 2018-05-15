Mersin’de iki gün süren Olimpik Deneme yarışmalarında Ersu Şaşma, sırıkla atlamada gençler rekorunu yeniledi.

Mersin Nevin Yanıt Atletizm Stadı’nda yapılan Olimpik Deneme müsabakaları sona erdi. Yarışmalarda Ersu Şaşma’dan bir Türkiye rekoru geldi.

Bu yıl salon sezonunda da rekor kıran Ersu, Mersin’deki yarışmada 5.20 ile kendisine ait 5.13’lük U20 (gençler) sırıkla atlama Türkiye rekoruna yedi santimetre ekledi. Yarışmaya 4.80’de başlayan Ersu, 5.00, 5.10 ve 5.20’yi ilk hakkında geçti. Rekoru ilk hakkında kırdıktan sonra çıtayı 5.31’e yükselten Şaşma, bu yükseklikte başarılı olamadı.

Olimpik Deneme’de erkekler 100 metrede Aykut Ay 10.50 koşarken, 110 engellide Mustafa Güneş 14.27, Mikdat Sevler ise 14.30’luk dereceler yaptılar. 400 metre engellide Sinan Ören, 50.87 koşarken U23 Türkiye rekorunu az farkla kaçırdı. Üç adımda ise Can Özüpek’ten 16.69’luk derece geldi, ancak rüzgar 3.0 olduğu için derece U23 rekoru olarak geçerlilik kazanmadı.