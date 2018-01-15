Haziran ayında Fransa’nın Nancy kentinde düzenlenen ‘Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlama dalında dünya şampiyonu olan, Mersin Spor Lisesi öğrencisi Ersu Şaşma, Ataköy’deki Salon Olimpik deneme müsabakalarında 5.06 ile Türkiye U20 rekorunu yeniledi.

İki gün süren Salon Olimpik Rekor Deneme müsabakaları sonunda erkekler U20 sırıkla atlamada Ersu Şaşma, yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Ersu, 5.06’lık dereceyi ikinci hakkında gerçekleştirirken, 5.05 ile Zekicem Tenekebüken’e ait rekoru eline geçirdi. Yarışmayı izleyen Başkan Fatih Çintimar, rekor sonrasında genç atlet ve antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.