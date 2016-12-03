Ermenistan: Türk domates ithalatını yasaklayamayız

Ermenistan’da “Türk domates” tartışması yaşanıyor. Ermenistan Tarım Bakanı Ignati Arakelyan da yasalar ihlal edilmediği sürece Türk domateslerinin ülkede satılmasına yasağın mümkün olmadığını söyledi.

Arka haber ajansına göre, Ermenistan’da Türkiye’den ithal edilen “büyük miktardaki domatesin yerli üretim gibi satıldığı, bunun da çiftçilere zarar verdiği” yönündeki haberler üzerine bir açıklama yapan Ermenistan Tarım Bakanı Ignati Arakelyan yasalar ihlal edilmediği sürece Türk domateslerinin ülkede satılmasının yasaklanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arakelyan, ilgili devlet kurumlarınca Türkiye’den domates ithalatında hukuksuzluğun saptanması durumunda meselenin hukuk çerçevesinde çözümleneceğini ifade etti. Bakan, bu sorunun esasen “yerel ürünlerin rekabet gücü artırılarak radikal biçimde çözümleneceğini” vurguladı.

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