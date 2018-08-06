24 Haziran seçimleri AKP’ye moral oldu, muhalefet partilerinde ise karışıklığa yol açtı.

Ankara’da siyaset kulisleri gerçekten çok hareketli idi ki İYİ Parti’den Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor’un istifa haberleri ortalığı iyice karıştırdı.

Ortak basın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştiren Halaçoğlu, Yeniçeri ve Bor’un istifaları için Genel Sekreter Aytun Çıray çok sert bir açıklama yaptı ve

Çıray, “Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, ‘insan kazanma’ sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri’nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti’ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Çıray’ın “siyasi vicdansızlık” vurgusu içeren sözleri kuşku yok ki önümüzdeki günlerde çok gündeme gelecek.

İYİ Parti’nin olağanüstü Kurultay’ı parti içindeki yeniden yapılanmayı sağlayacağı gibi kuruluş aşamasındaki sancıları da kuşku yok ki bertaraf edecektir.

CHP’ye gelince olağanüstü Kurultay yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceği karar ile olur.

621 imza bulamama işi Muharrem İnce’nin iki kez kurultayda Kılıçdaroğlu’na yenilmesinden sonra üçüncü yenilgisi oldu.

CHP’li muhalifler Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül’de olağanüstü kurultay toplaması için genel merkez önünde oturma eylemi dahil birçok eylem yapma kararı aldılar.

Görüldüğü gibi CHP İnce ve Kılıçdaroğlu tarafları olmak üzere net şekilde ikiye bölünmüş durumda.

Şimdi bir sorum var.

Siz AKP Genel Başkanı olsanız Mart 2019’da yapılacak Yerel Seçimi erkene alır mısınız, almaz mısınız?

Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Kasım ayında erken genel seçim yaparım.

Çünkü muhalefet partilerinin dağınıklığından maksimum şekilde yararlanmak isterim.

Hatta ben olsam Kasım ayının ikinci pazarı olan 11 Kasım 2018’de erken yerel seçimin yapılması için açılır açılmaz yasa tasarısını Meclis’e sevk ederim.

16 yıldır iktidarda olan ve muhalefet partileri girdiği her seçim yarışını kazanan Erdoğan’ın erken yerel seçim yapıp yapmayacağını AKP’nin temel taşlarından bir dostuma sordum ki şu yanıtı verdi:

“Erdoğan muhalefet partilerinin dağınık ve kargaşa içindeki yapısından yararlanmak için onlara ‘Hodri Meydan, anayasayı değiştirelim, haydi erken yerel seçim yapalım’ diyebilir. Muhalefet partileri buna karşı çıkarlarsa seçim meydanından kaçmış duruma düşerler ki onları daha da olumsuz etkiler”

Sadece İYİ Parti’nin güçlenmemesi için Kasım 2019’da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimini öne alan AKP ve MHP erken yerel seçimde de ittifak yaparlarsa muhalefet partileri bir kez daha hüsrana uğrar.