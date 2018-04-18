MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim isteğinden sonra Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 13.30 ‘da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlamıştı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İki lider erken seçim görüşmesi için Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaklaşık yarım saat görüştüler. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi sayın Bahçeliyle bir çok kez bir araya gelerek görüş alışverişi yapmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemdir. 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte milletimiz bu yola girmiştir. 16 Nisan da yine Devlet Bahçeliyle beraber bu yola girdik. Bugün itibariyle yaptığımız görüşme sonrasında 24 Haziran 2018 Pazar günü seçim yapma kararı alık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun”dedi