Emperyalist güçler, erkene alınan seçimleri çok yakından izleyecek…

Çünkü Türkiye hakkındaki planların uygulamaya konulması, buna bağlı…

Okuduğunu anlamayı bilenler, bu ülkelerdeki medyanın “erken seçim açıklamasını nasıl verdiğine bakarak” görebilirler bunu…

“Erken seçim çağrısı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyon sonrası, ‘yükselen ulusal duygularla’ beraber geldi.” – (AP Haber Ajansı)

“Erdoğan, alışılmadık bir biçimde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve bir dizi Türk bayrağının önünde yaptı. Muhalefet partileri, Türkiye’nin gücü elinde tutan adamına karşı yarışmak konusunda gerginlik yaşıyor. Acele seçim kampanyalarına başlamak zorundalar.” – (AFP Haber Ajansı)

“Hükümet, erken seçim olasılığını defalarca reddetmişti. Geçen yıl, Anayasa’yı değiştirmek ve başkanlık sistemini getirmek için yapılan referandumu, Erdoğan az bir farkla kazanmıştı. Ancak böylece artan gücünü Kasım 2019’daki Başkanlık Seçimleri’ne kadar kullanılamayacaktı.” – (Reuters Haber Ajansı)

“Erken seçim, milliyetçi müttefik partilerden gelen bir fikir olarak ortaya çıktı. Erdoğan da, 2002 yılından bu yana yönettiği ülkede, seçimden sonra çok artacak yetkilerine bir an önce kavuşmak ve 5 yıl daha yönetmek istiyor.” – (BBC)

“Erdoğan, yeni sistemin bir an önce devreye sokulmasını istiyor. Türkiye’nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesiyle birlikte, seçimi kim kazanırsa kazansın olağanüstü bir güç elde edecek. Bahçeli’nin, ‘Bunu artık daha fazla uzatmanın anlamı yok’ açıklaması dikkat çekti ve Türkiye’de adı konulmamış bir kaosun göstergesi olarak kabul edildi.” – (Guardian/İngiltere)

“Erdoğan’ın erken seçim açıklaması, muhalefet partilerinden MHP’nin sürpriz erken seçim çağrısından sonra geldi. Erdoğan, 2016’daki darbe girişiminden sonra yönetimdeki gücünü çok arttırmıştı.” – (Washington Post/ABD)

“Erdoğan, erken seçim ilan etti. Seçimler Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018’de yapılacak. Erdoğan, böylece daha iyi bir seçim sonucu almayı umuyor. Siyasi gözlemciler, gelecek yıl için daha kötüleşecek bir durum öngörüyor.” – (Bild/Almanya)

“Erdoğan, iktidarını hızla genişletmek istiyor. Başkanlık ve Milletvekili Genel Seçimleri, sürpriz bir şekilde Haziran ayında, yani bir yıldan fazla bir süre önce yapılacak.” – (Spiegelonline/Almanya)

Yakın geçmişte dünyada olanları şöyle bir hatırlarsak, bundan sonra olacakları da görebiliriz…

Hangi partilerin seçime katılabileceği açıklanıp propagandalar başladığı andan itibaren, Türkiye’ye gözlemciler akın edecek…

…Ve onlar ses çıkarmadan, yalnızca izleyecekler olup biteni…

Çünkü asıl amaçları sonuçta “seçimlerin yasal olmadığını” kanıtlayacak bilgileri toplamak olacak ve asıl darbe bundan sonra gelecek…

Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta olanları bir hatırlayın isterseniz…

Hırstan gözleri kör olanlar, doğal olarak göremeyecekler ama emperyalistlerin son planı aynı şeyleri Türkiye’de de uygulamak… Eğer hemen uyanmazsak, onların kazanacağı kesin..!