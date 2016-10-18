Erken menopoz modern kadının yeni korkusu

Günümüzde kariyer maratonu uzun süren kadınlar için menopoz bir paranoya halini alıyor. Anne olmayı ileriki yaşlara erteleyen kadınlar erken menopoz’a girerek bu şansları kaybetmekten korkuyor.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Süphan Erşahin, erken menopoz nedeniyle kadınların mutlaka yumurtalıklarına baktırması gerektiğini söylüyor. Op. Dr. Erşahin, “Eğer yumurtalık rezervi uygunsa o zaman kariyer de yapabilir çocuk da” diyor.
Günümüzde artık kadınlar evinde oturan, çocuğunu büyüten ev hanımı kalıbından çıkarak sosyal hayatın tam kalbinde yer alıyor. Eğitim, kariyer planlaması derken birçok kadın çocuk yapmaya fırsat bulamıyor. Modern kadın sosyal, mesleki ve ekonomik olarak belli bir düzeye geldikten sonra çocuk yapmayı ve büyütmeyi planlıyor. Bu da 35 ve üzeri yaşlar demek. Ancak erken menopoz durumu ortaya çıktığında, kadınlar tüm bu hesapların alt-üst olacağından korkuyor. Erken menopoz toplumda yüzde 1-2 oranında görülse de; modern kadının çevresinde hep kendisi gibi kadınların olması ve bu korkunun aralarında paylaşılması ortak bir korkuya dönüşüyor. Bir de algıda seçicilik eklendiğinde erken menopoz korkusu modern kadının paranoyasına dönüşüyor.
Aslında modern kadın erken menopozdan korkmakta pek de haksız sayılmaz. Çünkü hiçbir kadının doğurganlığı sonsuz değil. Kadının doğurganlığı 35 yaşından sonra azalırken, 40 yaşlarında bu azalış belirginleşmekte ve 43-44’lü yaşlarda sona ermektedir. Ayrıca menopoza yani adetten kesilmeye 2-3 yıl kala kadın düzenli adet görse de hamilelik şansı yok denecek kadar azalmaktadır.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Op. Dr. Suat Süphan Erşahin, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında, kadın sağlığına yönelik önemli bilgiler verdi:
1YUMURTA REZERVİ SÜREKLİ AZALIR
Kadınların yumurtalıklarında bulunan hücrelerin giderek azalması ve nihayetinde bitmesi doğurganlığın azalmasına ya da menopoza girmesine yol açar. Aslında her kadının yumurtalıklarında ihtiyacı olandan binlerce kat fazla yumurta hücresi (germ hücresi) bulunur. Anne karnında 7 milyon olan yumurta hücreleri bu tepe noktasından giderek azalmaya başlar. Bebek doğduğunda yumurta hücrelerinin sayısı 2 milyona, ergenlikte 400 bine ve menopoz döneminde ise 1000’e iner. Bu durum aslında tıpta apoptoz adı verilen programlanmış bir hücre ölümüdür. Planlanmış bu hücre azalması, bazı kadınlarda daha hızlı olduğunda veya genetik olarak menopoz yaşı 40 yaşın altına programlandığında ortaya erken menopoz çıkar. Menopoz, yumurta hücrelerinin yok olması yani bitmesi sonucu ortaya çıktığı için tedavisi veya geri döndürülmesi söz konusu olmamaktadır.
Peki, acaba menopoz geciktirebilir mi? Eğer burada kast edilen adet görmek ise cevap “Evet” olacaktır. Yumurta hücresi kadın yumurtalığında büyürken ürettiği hormonlar olan östrojen ve progesteron hormonu yumurta hücresinin bittiği menopoz durumunda dışarıdan ilaç olarak kadına verilirse kadın menopozda değilmiş gibi düzenli adet görebilir. Ancak menopozla ilgili soru “çocuk doğurma” için olduğunda cevap olumsuz olacaktır. Çünkü bitmiş, yok olmuş yumurta hücresini yerine koymak yani yoktan var etmek mümkün değildir.
2YUMURTALIĞIN YAŞI DA ÖNEMLİ
Modern kadının erken menopoz riski bulunup bulunmadığını bilmek ister. Eğer böyle bir risk varsa kariyeri, konumu hemen bir tarafa bırakarak kendi doğasında olan annelik duygusunu tatmak için her şeyden vazgeçebilir. Erken menopoz riski ultrason muayenesi ve bazı hormon tahlilileriyle ön görülebilir. Çünkü kadının kronolojik yaşı ile yumurtalık yaşı her zaman paralel gitmeyebilir. Bazen yumurtalığın yaşı kadının yaşından daha büyük olabilir. Örneğin kadının yaşı 30, yumurtalığın yaşı 40 olabilir, bu da erken menopozu getirebilir. Yapılan muayene ve hormon tahlilleri sonucu yumurtalık (over) rezervi azaldığı görülen evli kadınlara çocuk doğurma planlarını ertelemeden hemen gerçekleştirmelerini öneririz. Eğer rezerv iyi ise o zaman hayat planını kendi şartlarına göre yapabileceğini, çocuk doğurmayı birkaç yıl daha erteleyebileceğini söyleyebiliriz.
Yumurtalık rezervi her kadında doğal olarak 35 yaşından sonra düşmekte ve bunun yansıması da çocuk doğurma şansının azalması olmaktadır. Gebe kalma zamanlarını ileri tarihlere bırakmak isteyen kadınların bu kararı almadan kadın doğum doktoruna muayene olarak gebe kalma şansları konusunda bilgi edindikten sonra bu kararı vermeleri daha doğru olacaktır. Eğer yumurtalık rezervleri genç kadınların yaşlarına uygun veya daha iyi ise o zaman kariyer de yapsınlar, çocuk da!
3YUMURTALIK REZERVİ AZALDIYSA ACİLEN TEDAVİYE BAŞLANMALI
Yumurtalık rezervi azaldığını tespit ettiğimiz kadınlarda artık zamana karşı yarışarak bir an önce çocuk sahibi olmalarına gayret gösteririz. Bu amaçla infertilite (kısırlık) testlerini beklemeden yapar, başka sorun varsa ortaya koyar ve hemen tedaviye başlarız. Bu grup hastalarda tüp bebek opsiyonunu daha hızlı devreye sokmaktayız, ancak tüp bebek başarı oranlarının en düşük olduğu maalesef grup yumurtalık rezervi az olan hastalardır. Çünkü yumurta hücrelerindeki sayısal (kantitatif) azlık beraberinde kalitesel azalmayı da getirmektedir.
Over (yumurta) rezervi az olan hastalardan diğer tüp bebek hastalarına oranla daha az sayıda yumurta hücresi alınabilmektedir. Bu hücrelerin döllenmesi, bölünmesi ve embriyo oluşturma kapasiteleri daha düşük olur. Ayrıca oluşan gebeliklerde anormallik, sakatlık olma riski de daha yüksektir. Over rezervi az olan hastalarımızdaki bu azalmış gebelik şansını tüp bebek yöntemiyle en iyi şekilde kullanmaya çalışırız. Bu çiftlerin azalmış da olsa gebelik şansları vardır ve bugünkü gebelik şansı yarından daha iyi olacağından bu hastalarımızı gecikmeden tedaviye alırız.
4TIP KADININ HİZMETİNDE
Tıp bilimi, bugün için kadının doğurganlığını çok ileriye götürebilecek teknoloji ve bilgi birikimine şu anda hakimdir. Farklı birçok yöntemle kadınların çocuk sahibi olması sağlanabilir. Bu yöntemlerden biri yumurta dondurmadır. Kadının genç yaşlarda yumurtalık rezervi iyiyken yumurtaları veya yumurta dokusu alınıp dondurularak saklanabilir. Kadın ileri yaşta menopoza girdiğinde bu donmuş yumurta dokusu kadına nakledilerek veya donmuş yumurta hücreleri ile rahatlıkla gebe kalması sağlanabilmektedir.
Bu yöntem kanser tedavisi görecek bir genç kadında kemoterapi veya radyoterapinin menopoz yapıcı etkisinden korunmak için günümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde yumurta bağışı yapılması; sağlıklı bir kadında yumurta veya yumurtalık dokusu dondurulması da yasal olmadığından yapılmamaktadır. Ancak hastalığı olan, kanser olan kadınlarda yapılmasına izin verilmektedir.