Erken menopoz modern kadının yeni korkusu

Günümüzde kariyer maratonu uzun süren kadınlar için menopoz bir paranoya halini alıyor. Anne olmayı ileriki yaşlara erteleyen kadınlar erken menopoz’a girerek bu şansları kaybetmekten korkuyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Süphan Erşahin, erken menopoz nedeniyle kadınların mutlaka yumurtalıklarına baktırması gerektiğini söylüyor. Op. Dr. Erşahin, “Eğer yumurtalık rezervi uygunsa o zaman kariyer de yapabilir çocuk da” diyor.

Günümüzde artık kadınlar evinde oturan, çocuğunu büyüten ev hanımı kalıbından çıkarak sosyal hayatın tam kalbinde yer alıyor. Eğitim, kariyer planlaması derken birçok kadın çocuk yapmaya fırsat bulamıyor. Modern kadın sosyal, mesleki ve ekonomik olarak belli bir düzeye geldikten sonra çocuk yapmayı ve büyütmeyi planlıyor. Bu da 35 ve üzeri yaşlar demek. Ancak erken menopoz durumu ortaya çıktığında, kadınlar tüm bu hesapların alt-üst olacağından korkuyor. Erken menopoz toplumda yüzde 1-2 oranında görülse de; modern kadının çevresinde hep kendisi gibi kadınların olması ve bu korkunun aralarında paylaşılması ortak bir korkuya dönüşüyor. Bir de algıda seçicilik eklendiğinde erken menopoz korkusu modern kadının paranoyasına dönüşüyor.

Aslında modern kadın erken menopozdan korkmakta pek de haksız sayılmaz. Çünkü hiçbir kadının doğurganlığı sonsuz değil. Kadının doğurganlığı 35 yaşından sonra azalırken, 40 yaşlarında bu azalış belirginleşmekte ve 43-44’lü yaşlarda sona ermektedir. Ayrıca menopoza yani adetten kesilmeye 2-3 yıl kala kadın düzenli adet görse de hamilelik şansı yok denecek kadar azalmaktadır.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Op. Dr. Suat Süphan Erşahin, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında, kadın sağlığına yönelik önemli bilgiler verdi: