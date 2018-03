Erkeklerde cinsellik ve mutlu ilişki!

Cinsellik mutlu bir ilişkinin olmazsa olmazıdır.

Ancak cinsel problemler ilişkilerde problemlere yol açabiliyor. Gelişen teknoloji erkeklerin başlıca sorunları olan erken boşalma, geç boşalma, cinsel isteksizlik, cinsel ilişkiye girememe, aşırı seks bağımlılığı, ağrılı cinsel ilişki gibi sorunların çözümünü buluyor.

Erkeklerde cinsellik tarih boyunca üreme amacının dışında bir erk, hakimiyet ya da kendini ispatlama unsuru olarak algılanmıştır. Yaratılışta dişi ve erkek rolleri belirlenirken dişinin doğurgan olması ve üremek için bir erkek tarafından döllenmesi, yani edilgen olması; erkeğin ise üreme içgüdüsü ile kendi özelliklerini taşıyan ve soyunu devam ettirebileceği tohumlarını bir dişiye bırakması yani sahip olan taraf olması güdüsü verilmiştir.

Tüm canlılarda bu döngü hormonal dengelere bağlı olarak dönemsel ve belli periyotlarda süregiderken bazı canlılarda ve insanda üreme içgüdüsü dışında da cinsel birleşmeler zevk dürtüsü ile devam etmektedir.

Erkeklerde cinsel yaşam algısı;

Erkekler cinselliği temel olarak zevk unsuru olarak yaşarken bilinçaltlarında sahiplenme üstünlük kurma dürtüleri de yatabilmektedir. Bu dürtüler ile normal yürüyen cinsellik hayatı erkeklere özgüven olarak yansır. Kendine güveni artar. Aslında yürüttüğü normal cinsel yaşantısı ile görevini tam yapıyor olma hazzı da yaşar. Partnerini mutlu edebiliyor olması erkekte güçlü olma hissi uyandırır. Kısacası normal bir cinsel hayatı olan erkeğin yaşamsallığı pozitif olarak idame eder.

Erkeklerde cinsellik döngüsü;

Cinsel birleşme döngüleri kişilerde değişiklik gösterebilir. Her nasıl her insanın boyu, kilosu, teni rengi vs. birbirinin aynısı değilse erkeklerdeki cinsel performansta farklılık arz edebilir. Doğru cinsellik tarifi, yaşandığında tam bir haz, zorlamasız ve doğal yaşanabilen cinsellik kişinin normal döngüsü olarak tanımlanabilir. Bu durum kimi erkekte haftada birkaç kez kimisinde ise her gün olabilir. Bu döngü yaşa ve değişik başka faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bir erkeğin saplantılı olma hali bu döngüyü negatif etkileyebilir. Başkalarından duymuş olduğu belki de asılsız şeyler yüzünden kendisini yetersizmiş gibi düşünmesi ya da eksiklik varmış kompleksi oluşması cinsellik döngüsünü olumsuz etkileyebilir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi cinsel yaşantıda hırs yapmak kulaktan dolma şeylere inanmak doğru değildir. Sizin yaratılışınızda size verilmiş bir döngü var. Bu süreci partnerinizle sağlıklı ve haz alarak yaşayabiliyorsanız sorunsuz bir cinsel hayatınız var demektir.

Birçok erkeğin buluğ çağlarından itibaren özellikle arkadaş sohbetlerinde birbirlerini yanılttıkları gerçeği yadsınamaz. Bunlar başlıca organ ebatları, cinsel birleşme ya da boşalma sayıları veyahut boşalma sürelerinin uzunluğu gibi birçok başlıklarda masum abartılarda bulunulması olarak sıralanabilir. Fakat bu masum abartılar bazen birçok erkeği kompleks sahibi yapabilmektedir. Bu kompleksler de ilerleyen dönemlerde yetersizlik endişesine dönüşebilme riski oluşturabilir.

Erkek cinsellik problemleri;

Her erkek dönem dönem cinsel problemler yaşayabilir. Bunlar çoğu zaman geçici bir durum olabilir. Günümüz yaşam koşullarının yoğunluğu, iş stresleri dış etkenlere bağlı negatif enerji yüklenmesi ve bir sürü etmenler ile cinsellik yaşantılarına yansıyan düşüşler gözlemlenebilir. Bu gerginliklerin partnerlerde ortaya çıkması halinde de cinsel yaşamın olumsuzlaşması söz konusu olabilir. Bu durumda cinsel performansın düşmesini tetikleyebilir.

Bazı dönemlerde libido kaybı, cinsel performans eksikliği ve başarısız olma durumlarının değişik nedenleri olabilir. En başta iş hayatında yaşanan stresli dönem, ekonomik sıkıntılar, aşırı yorgunluk, geçirilmiş rahatsızlıklara bağlı kullanılan ilaçlar veya partnere karşı duyulan irritasyon ya da ten uyumsuzluğu hissi başlıca nedenler arasında sayılabilir. Özellikle genç yaşlarda dönem dönem yaşanabilecek bu durumlar geçici olabilir.

Erkeklerde yaşanan cinsel sorunlar halk arasında daha çok iktidarsızlık olarak bilinir. Alt açılımlarına bakacak olursak erkek cinsel sorunlarını birkaç başlık altında toplayabiliriz;

-Erken boşalma,

-Geç boşalma

-Cinsel isteksizlik

-Cinsel ilişkiye girememe

-Aşırı seks bağımlılığı

-Ağrılı cinsel ilişki

-Ereksiyon (Sertleşme) problemleri, diğer adıyla Erektil Disfonksiyon (ED)

Erkeklerde sertleşme nasıl gerçekleşir:

Sertleşme için bir uyaran unsuru olması gerekir. Görme, düşünme, dokunma ve koku vücudumuzda komplike bir mekanizmayı harekete geçirir. Sertleşme için beyin, sinirler, omurilik, kan damarları hormonlar ve penis düz kası devrededir.

Bir uyarı alındığında beyin harekete geçerek peniste bulunan sinirlere aktive edici sinyaller gönderir. Bu sinyaller penis içinde bulunan ve korporakavernoza adı verilen ereksiyondan sorumlu halkalara ulaşır. Sinyaller penis dokusunun gevşemesini sağlayarak atar damarları da genişletir. Ve bu sayede ereksiyondan sorumlu halkalar kanla dolmaya başlar. Bu olayda penisin uzayıp genişlemesine neden olur. Bu aşamada kanın penisten uzaklaşmasından sorumlu toplardamarlar sıkıştırılarak kanın içerde hapsolması sağlanır. Bu durum boşalana kadar ya da cinsel ilgi geçene kadar devam eder. Cinsel ilgi geçtiğinde ya da boşalma gerçekleştikten sonra penis tekrar yumuşak haline döner.

Sağlıklı bir erkekteki sertleşme olaylar zinciri bu şekilde oluşmaktadır.

Erkeklerde sertleşme problemi (Erektil Disfonksiyon ED):

Cinsel teması sağlayabilecek yeterli sertlik düzeyine ulaşamama veya bu sertliği birleşme sonuna kadar koruyamama hali sertleşme sorunu olarak adlandırılır. Bu durum yaş ortalaması olarak 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülmektedir.

Erkeklerin cinsel istekleri ya da boşalmaları normal olabilir ancak yeterli sertliğe ulaşamazlar.

Erkeklerdeki sertleşme problemleri 3 ana başlıkta incelenebilir;

-Fiziksel

-Psikolojik

-Psikolojik ve fiziksel.

Sertleşme problemi büyük ölçüde fiziksel nedenlere bağlı olan damarsal hastalıklar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü damar hastalıkları nedeni ile penise giden kan miktarı etkilenmekte ve büyük ölçüde azalmaktadır. Ayrıca penis içine dolan kanın hapsolma süreside azaldığından sertliği sürdürememe yaşanabilir. Damar sertliği problemleri özellikle 50’li yaşlardan sonra ortaya çıkabilir ve penise kan dolmasını ciddi anlamda etkileyebilir.

Bunun dışında sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalığı ve kan yağ oranlarının yüksek olması sertleşmede negatif etkiler oluşturmaktadır.

Erektil Disfonksiyon (ED) Tedavi seçenekleri ;

Erkeklerin öncelikle yaşadıkları bu sorunun büyük ölçüde tedavi edilebilir bir durum olduğu bilincinde olmaları önemlidir. Sertleşme sorunun konuşulmaması ve içine kapanmak durumu daha da kısır hale getirebilir. Bu sorunla ilgili mutlaka bir uzmanla görüşmek tıbbi yardım almak sorun büyümeden atılacak en akılcı adımdır.

Tanı için önce hasta hikayesi daha sonra gerek görülmesi halinde kan tahlilleri hatta penis damar yapılarının incelenmesi için Penildopler planlanabilir.

Çıkan sonuçlara göre uzmanımız sizin için en uygun tedaviyi planlayacaktır. Tedavi seçenekleri arasında İlaçlar, vakum cihazları, penis içi enjeksiyon ve penis protezi ameliyat seçenekleri sunulabilir. Bu seçenekler içinde ilaçlar haricindeki diğer uygulamalarda kullanım zorluğu nedeniyle çok tercih edilmezler.

Bu tedavi seçenekleri dışında son yıllarda tedavi seçenekleri arasında yer alan ve etkinliği giderek daha çok kanıtlanmış Shockwave(sesdalgası) tedavisi de yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Birçok uzman hekimimiz bu tedavi seçeneklerini hastalarına önermeye başlamışlardır.

Erektil Disfonksiyon (ED) Tedavisinde Shockwave ;(Şokdalgaları)

Düşük yoğunluklu ses dalgaları tedavisi son yıllarda tıpta bir devrim yaratmıştır. Son 10 yıldır iskemik kalp hastalıklarında ve 4-5 yıldır da erkeklerde görülen sertleşme problemlerinde tedavi edici özelliğinden faydalanılmaktadır. Özellikle damarsal sorunlara bağlı olarak ED’si olan kişiler ki yaklaşık yüzde 70’in üzerinde hastalar bu tedavi seçeneği uygun olabilmektedir.

Bu tedavi kök hücreleri uyarılarak yeni kılcal damar oluşturulmasını sağlamaktadır. Artmış damarsal yapı ve kanlanma sayesinde ise sertleşmeler doğal haline dönmeye başlamaktadır. Bu tedavi yöntemi ile Erektil disfonksiyon( ED ) sorunu olan hastalar büyük ölçüde tedavi edilebilmektedir.

Shockwave tedavisi yapan teknolojiler ikiye ayrılmaktadır.

Noktasal(Focus) atış yapan 1. Jenerasyon teknolojiler

Linear(Doğrusal) atış yapan 2. Jenerasyon teknolojiler.

Noktasal(Focus) atış yapan teknolojilerde atışlar hedef organa noktasal temas edebildiği için etki alanları sınırlı olabilmektedir. Bu nedenle hasta tedavi seanslarını çok uzun yapmaları gerekmektedir. Tedavi seans seçenekleri 6 ila 24 seans arasında opsiyonel olmaktadır. Bu nedenle hasta tedavi uyumu düşük olabilir.

Linear(Doğrusal) atış yapan teknolojiler doğrusal atış yapabildiği için etki alanları oldukça geniştir. Tüm penis gövdesine etki eden atışlar yapabilmektedir. Bu özelliği sayesinde tedaviyi sadece 4 seansta tamamlayabilmektedir. Hasta tedavi uyumu oldukça yüksektir.

Erkek Cinsel Sağlığında URO-TEK ve Renova

Uro-Tek firması dünyada yepyeni bir çığır açan ED tedavisi için özel tasarlanmış Renova cihazını Türk tıbbının hizmetine sunmak üzere 2012 yılında kurulmuştur. Dünyada Üroloji alanında önemli prestije sahip olan İnitiaDirex firması ile protokol imzalayarak Türkiye, KKTC ,bazı Türki devletler ve bazı Ortadoğu ülkelerin distribütörlüğünü üstlenmiştir.

RENOVA (LSWT)

Linear ShockwaveTherapy (LSWT Doğrusal Şok Dalga Tedavisi) Erektil disfonksiyon tedavisinde 2’inci jenerasyon Non-Invaziv bir yöntemdir. Bölgesel olarak Anjiyogenesise(yeni kılcal damar oluşumu) ve penilhemodinamiğini(Penisin kanlanması) arttırır. Bunu ürettiği düşük yoğunluklu şok dalgaları sayesinde yapar.

Renova Erektil Disfonksiyon(ED) hastaların tedavisi için geliştirilmiş en son teknolojik cihazdır. Başlığı bu tedavi için özel tasarlanmış ve bu özelliğe sahip tek cihazdır. LSWT alanında öncü bir cihazdır.

Renova özel başlığı sayesinde hedef organda 70 mm uzunluğunda geniş bir alanda terapotik(tedavi edici) etki sağlar.

RENOVA TEDAVİSİ HAKKINDA ;

Ağrısız ve yan etkisiz yeni tedavi yöntemidir. Renova ile verilen düşük yoğunluklu şok dalgaları yeni damar oluşumu sağlayarak sertleşme sorunu tedavisinde devrim yaratmıştır. Sadece sertleşme sorunu tedavisi için geliştirilen Renova ile ağrı ve yan etki olmadan, ilaç kullanmadan tedavi seanslar halinde yapılmaktadır. Haftada 1 seans olmak üzere 4 haftalık tedavi uygulamaları ile başarı elde edilmektedir. İlaç kullanan hastaların tedaviden sonra ilaca ihtiyaçları kalmamakta, ilaca cevap vermeyen hastalar ise ilaca cevap verir hale gelmektedir.

Yaklaşık 4-5 yıllık tecrübelere göre Renova ‘nın LSWT özelliği hasta tedavi uyumunu yükseltmekte olduğunu göstermekte. Haftada sadece bir kez ortalama 25 dakikalık bir tedavi seansı uygulanarak toplam 4 seansta tedavinin tamamlanabiliyor olması hastalara büyük konfor sağlamaktadır.